S. Sebastiano Ussana senza rivali 

La San Sebastiano Ussana vince anche a Sassari e consolida il primato in classifica nel campionato di Serie C1. La capolista centra l’undicesimo successo consecutivo, imponendosi per 7-1 sul campo dell’Ichnos Sassari. Protagonista Gian Marco Saddi con un poker. A segno anche Ledda, Deiana e Mereu.

In seconda posizione insegue il Quartu, a cinque lunghezze di distanza dalla vetta ma con una gara in meno rispetto all’Ussana. A Sinnai, nel match casalingo contro la Fanni Futsal Sassari, la squadra di Deiana si è imposta per 5-3 grazie ai gol di Rafinha, Cau, Serginho, Manunza e Chighini.

Zona salvezza

Successo prezioso in chiave salvezza per il Babylon, che batte 5-4 il Villaspeciosa in casa e abbandona l’ultimo posto in classifica. Decisive le doppiette di Pinna e Ferri, oltre alla rete di Chemello. Sul fondo della classifica resta così il Futsal 4 Mori, che ha pareggiato 10-10 in casa contro l’Happy Fitness Center. Turno di riposo per il Villasor.

Non si è giocata la sfida in programma tra Villacidrese e Cus Cagliari a causa dell’indisponibilità del campo di Villacidro per le elezioni. “Ringraziamo chi nel palazzo comunale si occupa di sport per la sensibilità mostrata nei nostri confronti non avvisandoci”, la protesta della Villacidrese sui social.

In settimana la decisione del giudice sportivo, che potrebbe assegnare la vittoria a tavolino al Cus: “A questo punto della stagione potrebbe essere un danno enorme e determinante”, il commento della società gialloblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA