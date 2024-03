S. Sebastiano, le mani sul torneo 

La San Sebastiano Ussana vince lo scontro diretto e ipoteca la vittoria finale del campionato. Non si ferma la marcia della capolista di C1, che batte anche il Quartu secondo in classifica e allunga a otto i punti di vantaggio, anche se con il turno di riposo ancora da osservare.

Quella di Sinnai era la gara più attesa della stagione: da una parte il Quartu per riaprire i giochi, dall'altra l'Ussana per chiuderli. Come nel match d'andata e come nella finale regionale di Coppa Italia, ad avere la meglio è stata la San Sebastiano. Il risultato finale recita 9-6 grazie al poker di Saddi, la tripletta di Piras e le reti di Deivison e Curreli. Il primo tempo si era chiuso sul 7-2 per gli ospiti. Nella ripresa il Quartu ha riaperto la contesa con il portiere di movimento, ma le doppiette di Manunza e Rafinha, il gol di Chighini e l'autorete avversaria non bastano. A quattro giornate dalla fine del campionato, l'Ussana ha probabilmente piazzato l'allungo decisivo.

In terza posizione c'è sempre la Villacidrese, che batte 4-1 il Babylon e consolida il posto per i playoff con la doppietta di Murtinu e i centri di Manca e Ferrer Lopez. L'Ichnos Sassari supera con un netto 7-0 interno il Villaspeciosa con la tripletta di Dessanti, la doppietta di Boslafsca e i gol di Porcu e Stacca. In chiave salvezza, vittorie importanti per il Villasor, che si è imposto per 10-5 sulla Fanni Futsal Sassari, e per il Futsal 4 Mori, che invece ha battuto 7-3 il Cus Cagliari.

