S. Gregorio-Burcei, undici anni dopo 

Dopo 11 anni di attesa, e a 73 anni da quella 1ª edizione del 1950 vinta da Enrico Manca su Lancia Astura, il 24-25 giugno tornerà la San Gregorio-Burcei, cronoscalata più antica del motorsport sardo. Giunta alla 32ª edizione, viene ora riproposta da Aci Cagliari per lo Sport, presieduta da Federico Onnis Cugia, e Aci Cagliari, guidato dal presidente Antonello Fiori.

La manifestazione è stata presentata ieri a Elmas, non a caso nella sede della Special Car, al cui fondatore, il compianto pilota Gianni Vacca che la vinse nel 1968, è ora dedicata. «Questa gara era molto importante per mio padre, sarebbe orgoglioso di avervi qua», ha commentato il figlio Nicola.

Si correrà dal km 26 al km 30 della ex Statale 125, su un percorso di 4 km, con pendenze fino all’8,5% e velocità media di 107 km/h: impegnativa ma molto emozionante», ha detto Onnis Cugia. «Lieti di aver fatto ripartire la Burcei, patrimonio del territorio, e di aver ricreato una cultura del mondo sportivo», ha sottolineato Fiori. Venerdì le verifiche si svolgeranno in pieno centro a Quartu (dalle 14 alle 19 a casa Olla, in via Eligio Porcu). La grande novità riguarda l’orario: sia le due manche di prove del sabato, sia le due di gara della domenica inizieranno alle 14 (chiusura al traffico alle 13). Poi le premiazioni, alle 17.30 di domenica in piazza Municipio a Burcei. «La ex 125 è l’unico collegamento tra Cagliari e Burcei, così abbiamo concordato con l’amministrazione burcerese data e orario pomeridiano. Ci aspettiamo 50 iscritti, il percorso è accorciato, l’importante era ripartire, poi l’obiettivo sarà di allungarlo verso Burcei», ha spiegato Kiko Tornatore di Ichnusa Motorsport.

RIPRODUZIONE RISERVATA