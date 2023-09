Ryder Cup, a Roma si comincia oggi  

La 44ª edizione della Ryder Cup entra nel vivo e da oggisi fa sul serio. L'evento clou del golf mondiale, appuntamento biennale che per la prima volta nella sua storia si svolge in Italia, sui campi del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, alle porte di Roma, è realtà. Si comincia alle 7.35 con le prime sfide del foursome che vedrà gli europei Rahm-Hatton contro la coppia Usa formata da Scheffler-Burns. Gli accoppiamenti sono stati annunciati dai capitani Luke Donald per l'Europa e Zach Johnson per gli Stati Uniti, durante la cerimonia di apertura dell'evento che proietta Roma al centro dell'attenzione dei milioni di appassionati di golf in giro per il mondo con un ritorno economico enorme.

Presentata da Melissa Satta, rigorosamente in lingua inglese, la cerimonia di apertura è stata salutata dai tantissimi presenti con cori da stadio e un entusiasmo tipico di altri sport, il calcio su tutti. Al Village della Ryder ci sono i vertici dello sport italiano, con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federgolf Franco Chimenti, vero artefice dell'assegnazione all'Italia della Ryder Cup otto anni orsono, il ministro per lo Sport Andrea Abodi e quella del Turismo Daniela Santanchè. Ad assistere all'apertura anche Novak Djokovic e Carlos Sainz, protagonisti dell'All Star Match. Il team Europe insegue il riscatto dopo la sconfitta del 2021 in Wisconsin, mentre la squadra americana sogna un'impresa che, Oltreoceano, manca da 30 anni e quindi dal 1993. Tre giorni di gare, 28 incontri per una sfida all'ultima buca. In palio c'è solo il trofeo. Nessun montepremi, nessun assegno a cinque zeri.

