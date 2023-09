Ryder Cup, a Roma l’Europa comincia alla grande 

Roma. La corsa all’impazzata di migliaia di tifosi all’alba per assicurarsi un posto: ecco lo spirito della Ryder Cup e l’enorme seguito che scatena. La 44ª edizione del prestigioso trofeo, evento biennal e che vede sfidarsi i migliori giocatori di Europa e Stati Uniti per la sola gloria, e che per la prima volta nella storia si disputa in Italia sul green del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia alle porte di Roma, si è aperto con la prima giornata di incontri. Partenza spedita del Team Europe: la squadra capitanata da Luke Donald conclude l’esordio con un ampio vantaggio, 6.5 a 1.5, e già è proiettata alle sfide di oggi. La prima giornata è stata condita dall’entusiasmo di oltre 50 mila spettatori, che hanno incitato con cori e boati le due squadre. I tifosi europei, in maggioranza, hanno gioito dopo i match del foursome del mattino (due giocatori della stessa squadra giocano alternativamente la stessa palla), dominati dalla squadra del Vecchio Continente sotto lo sguardo di campioni dello sport come Gareth Bale, Carlos Sainz e Novak Djokovic. «L’atmosfera è fantastica», ha detto il serbo, «non mi aspettavo che la Ryder Cup fosse così. È una delle sensazioni più belle che abbia mai provato nello sport».

Si parte

Il colpo che ha dato il via ufficiale alle 7,35 del mattino è stato del numero 1 al mondo, lo statunitense Scottie Scheffler, schierato dal capitano Zach Johnson con Sam Burns contro lo spagnolo Jon Rahm e l’inglese Tirrell Hatton che si sono aggiudicati il match conquistando il primo punto della giornata. Le altre coppie vittoriose sono quelle composte dai nordici Hovland-Aberg (contro gli statunitensi Homa-Harman), da Lowry-Straka, che ha superato Fowler-Morikawa, e dai big Rory McIlroy e Tommy Fleetwood. L’Europa mai nella storia della Ryder aveva chiuso una sessione con 4 vittorie su 4. La reazione statunitense arriva nei fourballs (ogni giocatore gioca la propria palla, il migliore dei quattro in gara vince il punto per la sua squadra). Alla fine dopo cinque ore di gioco arrivano tre pari e una vittoria per l’Europa per il 6.5 a 1.5 in favore del Vecchio Continente. Oggi si replica dalle 7,35 con altri quattro match foursome e, nel pomeriggio, coi fourballs prima del gran finale di domani con i singoli. L’Europa vuole riscattarsi dopo la netta sconfitta di due anni fa in Wisconsin, gli Usa cercano una vittoria che manca da 30 anni.

