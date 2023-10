Ryanair taglia le rotte nell’Isola A Cagliari tabellone dimezzato 

Sul campo di battaglia sono rimaste a terra tre rotte: due ad Alghero (i collegamenti con Bari e Treviso) e una nello scalo di Cagliari (destinazione Trieste). Nella scontro tra Ryanair e il Governo è la Sardegna a subire le perdite maggiori: qui nell’Isola il nuovo piano voli della compagnia low cost prevede anche una forte riduzione delle frequenze di sette tratte nell’aeroporto del capoluogo. Il depotenziamento riguarda le linee verso Roma, Milano Malpensa, Bergamo, Catania, Napoli, Venezia e Bruxelles. E per ora la marcia indietro sul Decreto Asset, dove nel frattempo è sparito il tetto massimo alle tariffe contestato da Ryanair e dalle altre compagnie, non ha avuto effetti.

Lo scenario

Nessuna rotta è stata “riesumata” dai manager irlandesi, che – anzi - hanno confermato i tagli. Almeno per il momento. Anche perché oltre al braccio di ferro con Palazzo Chigi, ci sono altri aspetti che possono condizionare la stagione invernale. Ryanair ha annunciato nei giorni scorsi una serie di riduzioni del proprio piano operativo invernale «come diretta conseguenza dei ritardi nella consegna degli aeromobili Boeing nel periodo settembre-dicembre».

I motivi

La compagnia si aspettava di ricevere 27 aerei nella parte finale del 2023, ma a causa dei «ritardi nella produzione presso lo stabilimento Spirit Fuselage di Wichita, combinati con i ritardi nella manutenzione e nella consegna dei Boeing a Seattle», ora prevede di ricevere solo 14 aerei. Lo scorso mese l’industria statunitense ha trovato un difetto su un elemento del 737 Max che «non rappresenta un problema di sicurezza», ma contribuirà comunque a frenare le consegne del suo aereo di punta. I nuovi Boeing arriveranno forse per l’avvio della prossima stagione estiva, ma nel frattempo bisognerà tagliare.

Le tratte

A Cagliari l’effetto più evidente è quello della soppressione del collegamento con Trieste, nel tabellone invernale anche lo scorso anno. Ma ci sono altri cambiamenti: sul sito della compagnia low cost al momento ci sono forti riduzioni delle frequenze di alcune rotte storiche. Come la Cagliari-Bergamo: da novembre i voli giornalieri passeranno da 4 a 3. In certi giorni della settimana si scenderà addirittura a 2. Un solo collegamento quotidiano sulla linea Cagliari-Ciampino. E poi riduzioni sui collegamenti con Bari, Catania, Cuneo, Napoli.

Il confronto

Spariranno poi tantissime rotte stagionali. Il tabellone, rispetto all’estate, è quasi dimezzato. All’inizio del 2023 Ryanair aveva annunciato un piano voli tra i più ricchi degli ultimi anni, con 39 collegamenti. Da novembre invece le rotte in programma sono appena 22. Diciassette in meno. L’aeroporto di Cagliari perderà per strada diverse destinazioni, di cui molte internazionali: tra queste ci sono Dublino, Dusseldorf, Francoforte, Goteborg, Valencia.

Nel nord-ovest

Si restringe il ventaglio anche ad Alghero.Tra meno di un mese si interromperanno tutti i collegamenti internazionali garantiti dalla low cost. E pure le rotte nazionali subiranno una sforbiciata. Oltre alle vittime sacrificali Bari e Treviso, le altre tratte superstiti dovranno affrontare una forte riduzione delle frequenze. I collegamenti con Bologna, Malpensa, Napoli e Pisa rimarranno nel tabellone ma non saranno più quotidiani. Quello con Bergamo, che costituisce la principale alternativa ai voli in regime di continuità territoriale, sarà garantito da novembre solo sei giorni su sette. Rispetto all’attuale programmazione estiva si fermeranno i collegamenti con Barcellona, Billund, Bratislava, Bruxelles, Palermo e Venezia. Il confronto con la stagione invernale 2021-2022 è desolante. Al momento sul sito della compagnia irlandese sono in vendita cinque rotte, mentre due anni fa la rete poteva contare su dieci tratte.

