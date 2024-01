Ryanair sbarca a Olbia, sfida alle altre low cost 

Ryanair scopre le carte: oggi la compagnia low cost ufficializzerà lo sbarco nell’aeroporto di Olbia, l’unico dei tre scali sardi dove ancora non aveva messo piede. Il piano voli per la Gallura – i primi collegamenti partiranno nella stagione aeronautica estiva, quindi da aprile in poi – sarà presentato insieme a quello di Alghero: per la conferenza stampa è stata scelta la chiesa di Nostra Signora di Castro, a Oschiri, idealmente a metà strada tra i due aeroporti del nord Sardegna.

Il tabellone

A Olbia Ryanair potrebbe esordire con tre o quattro rotte. Le destinazioni Bergamo e Copenaghen sono date quasi per certe, visto che la richiesta per gli slot aeroportuali è già stata presentata. A queste due dovrebbero aggiungersi anche Bologna e Parigi. Ma saranno i manager della compagnia low cost a ufficializzare i collegamenti, che non sono ancora in vendita. Previsto un incremento delle rotte anche ad Alghero, dove aumenterà il numero dei voli complessivi rispetto alla scorsa estate.E oggi la compagnia irlandese presenterà anche i suoi piani per l’aeroporto di Cagliari, dove sono previste più frequenze in alcuni collegamenti, come quello con Trieste.

La concorrenza

Intanto anche Volotea si prepara alla stagione estiva 2024. Lo scorso anno la low cost spagnola a Cagliari ha trasportato 300mila passeggeri e ha garantito 16 rotte. «La Sardegna si conferma come uno dei mercati più importanti per Volotea, dove disponiamo di due basi operative e offriamo lavoro direttamente a circa 130 persone», ha commentato Carlos Muñoz, fondatore e amministratore delegato di Volotea. «A Cagliari chiudiamo positivamente il 2023, grazie a un bouquet di 16 destinazioni, la metà delle quali operate in esclusiva e con un buon equilibrio tra rotte domestiche e quelle estere, e siamo pronti a continuare ad investire presso lo scalo anche in questo 2024».

La low cost punta ad espandersi in tutta Italia: aumenterà la sua capacità del 16%, con 4,5 milioni di posti offerti. L’apertura di nuove rotte e della sua ottava base italiana a Bari, operativa dalla prossima estate, «conferma la volontà della compagnia di continuare a investire nell’economia locale, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro nel mercato italiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA