Ryanair punta sull’Isola ma c’è il nodo delle tasse Olbia, 10 voli in estate 

No, non è uno sbarco in punta di piedi: Ryanair si presenta per la prima volta a Olbia con una rete di dieci collegamenti a partire da aprile e l’obiettivo di sbaragliare la concorrenza: «Vogliamo diventare la prima compagnia in Gallura nel giro di poco tempo», è il messaggio del direttore commerciale Jason Mc Guinnes alle dirette concorrenti (EasyJet e Volotea su tutte).

La compagnia low cost scalda i motori per la stagione turistica e cala un tris di nuovi investimenti negli scali sardi: a Cagliari sono previste 39 rotte, una base con tre Boeing e un incremento del 10% di voli rispetto al 2023, mentre ad Alghero saranno in tabellone 13 rotte internazionali e 10 nazionali.

La proposta

E si potrebbe fare ancora di più, «ma la tassa municipale sugli imbarchi pesa 6,5 euro a biglietto e frena l’appeal della Sardegna. Voi qui avete paura di una competizione tra gli scali sardi, ma la sfida reale è tra l’Isola e le Canarie, il Marocco o Dubrovnik, tutte destinazioni dove l’addizionale comunale non esiste. In Europa ci sono altri 300 aeroporti che non vedono l’ora di incrementare il proprio traffico», spiega Mc Guinness, impegnato ieri nell’Isola insieme ai manager Raymond Kelliher e Mauro Bolla.

Se la Regione dovesse abolire la tassa, «come ha recentemente fatto il Friuli Venezia Giulia», Ryanair sarebbe pronta «a crescere del 50%, aggiungendo altri due milioni di posti».

I piani

Ma quali saranno le novità per l’estate? A Olbia la low cost esordirà con sette voli internazionali (Bruxelles, Copenaghen, Dublino, Cracovia, Londra, Parigi e Vienna) e tre nazionali (Bologna, Bergamo e Trieste), andando a insidiare i mercati già battuti dalle altre low cost.

Ad Alghero sono previsti tredici voli internazionali (Barcellona, Billund, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Budapest, Cork, Dublino, Francoforte, Katowice, Londra, Madrid e Memmingen) e dieci nazionali (Bari, Bologna, Catania, Bergamo, Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia).

A Cagliari si replica il tabellone dell’estate 2023, ma con una capienza maggiore: ventun rotte internazionali (Baden Baden, Norimberga, Dublino, Poznan, Düsseldorf, Palma di Maiorca, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Siviglia, Göteborg, Cracovia, Porto, Budapest, Carcassonne, Londra, Valencia, Madrid, Vienna, Malta, Varsavia) e diciotto nazionali (Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Roma, Trieste, Torino, Venezia, Verona).

Lo scenario

Sul fronte delle tasse, il presidente della commissione Trasporti alla Camera Salvatore Deidda apre ai manager irlandesi: «Stiamo lavorando nella direzione di non permettere più l’aumento dell’addizionale comunale d’imbarco e progressivamente sterilizzarla e abbatterla almeno nei mesi invernali, dove il traffico è minore in Sardegna».

L’ex sindaco di Alghero Mario Bruno rilancia: «Ha ragione Ryanair, quella tassa va cancellata e ridotto il prezzo del biglietto aereo. La Regione si faccia carico di questa proposta».

Per i sindacati lo sbarco di Ryanair a Olbia e il consolidamento della posizione di prima compagnia in Sardegna non è senza rischi: «Una volta che terminerà la stagione primaverile ed estiva potremmo trovarci nella stessa situazione degli ultimi 5 anni: negli scali Riviera del corallo e Costa Smeralda ci sono solo i voli in regime di continuità territoriale», avverte Arnaldo Boeddu (Filt Cgil).

Intanto arriva un’altra novità sul fronte dell’addizionale comunale: la compagnia low cost fa sapere di aver pagato gli arretrati (circa 12 milioni di euro) dovuti all’aeroporto di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA