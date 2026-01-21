Ryanair, pubblicità anti-Musk: «Posti “idioti” in vendita» 

Dublino. Da un lato lo sberleffo, dall’altro una risposta seria e ragionata. Il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, riapre le ostilità con Elon Musk, che nei giorni scorsi lo aveva attaccato definendolo «un idiota» per non aver installato Starlink sugli aerei della compagnia low cost. Il miliardario di origine sudafricana aveva anche provocatoriamente chiesto, su X, se dovesse impegnarsi per acquistare Ryanair, aggiungendo comunque che O’Leary dovrebbe essere «licenziato».

Il vettore irlandese ieri ha lanciato una pubblicità sulla nuova offerta di biglietti a basso prezzo, in cui si dice: «Grande offerta di posti “idioti” Ryanair. Disponibile solo per Elon Musk e qualsiasi altro idiota su X! Prenota oggi prima di Musk!». Il tutto accompagnato da un’immagine fumettistica, creata con l’intelligenza artificiale, in cui lo stesso O’Leary colpisce Musk con un cartello di Ryanair.

Sempre ieri, O’Leary ha anche discusso più seriamente la questione dell’eventuale ingresso di Musk in Ryanair, precisando che la compagnia accoglierebbe con favore un suo eventuale investimento: ma acquisirne il controllo è un’operazione non concretizzabile perché soggetti extra europei non possono detenere la maggioranza di una compagnia aerea europea. A parte questo, «siamo una società quotata e quindi Musk è libero di investire in qualsiasi momento», ha detto O’Leary. Ryanair Holdings è quotata alla Borsa di Dublino e al Nasdaq negli Stati Uniti. La doppia quotazione consente a investitori europei e non europei di acquistare il titolo, ma – come previsto dal Regolamento Ue 1008/2008 – Ryanair applica meccanismi di controllo dell’azionariato e dei diritti di voto per garantire che la maggioranza resti in mani Ue, indipendentemente dalla quotazione.

«Se volesse investire in Ryanair, riterremmo che sarebbe un ottimo investimento», ha aggiunto il manager, sottolineando come le prenotazioni siano aumentate del 2-3% dopo lo scontro sui social media con Musk. Perciò, ha concluso, «sono molto felice di continuare la controversia. Se questo aiuta ad aumentare le vendite di Ryanair, potete insultarmi tutto il giorno, ogni giorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA