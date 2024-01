Ryanair, ora è guerra per i biglietti 

Dove sono finiti i biglietti per i voli di Ryanair? Tutti sul sito di Ryanair: esclusivamente lì. Soprattutto, ad acquistare i biglietti dev’essere per forza il viaggiatore: è chiamato ora a posare di fronte alla telecamera di computer o dello smartphone al momento di validare, con la propria faccia, i biglietti della compagnia low-cost, il che taglia fuori intermediari come le agenzie di viaggi. Il fatto è che quando si cercano i voli su “aggregatori” come Booking.com, Expedia, eDreams. Trip.com, Kiwi, Orbitz e Kayak, quelli della compagnia irlandese non ci sono più, e questo è costato a Ryanair 208mila clienti in meno secondo le stime del Corriere della Sera.

Le vendite perse

Pianti dirotti in Irlanda? Proprio no: nella sede della compagnia ridacchiano fregandosi le mani: «Questa mossa incoraggerà i passeggeri ad acquistare i biglietti sul nostro sito ufficiale e non intaccherà gli utili». Nel contempo, sostengono gli addetti ai lavori, Ryanair riduce a se stessa tutta la propria potenza di vendita, impedendo alle agenzie “fisiche”, nel territorio, di vendere i suoi biglietti pur senza intaccare la cifra incassata dalla compagnia, bensì applicando un “diritto d’agenzia”.

Le agenzie dal giudice

Ryanair ha la sua versione dei fatti, e la vedremo. La Fiavet, la più importante associazione delle agenzie di viaggi, ne dà tutta un’altra, e la dà al giudice: ha fatto causa civile a Ryanair, prima udienza tra marzo e aprile, perché «per l’acquisto dei biglietti ora Ryanair richiede il riconoscimento facciale col computer o col telefonino, tagliando così fuori le agenzie di viaggi », sostiene Gian Mario Pileri, presidente di Fiavet Sardegna e titolare di agenzie a Olbia e Arzachena. «Ryanair», aggiunge, «prospera anche grazie agli errori che commettono i viaggiatori quando acquistano sul sito». Ad esempio, spesso sbagliano un carattere del nome o battono un tasto sbagliato nel modulo on line: «A quel punto il biglietto acquistato dall’utente inesperto è invalidato e non ha diritto al rimborso: lui non viaggia, Ryanair incassa e ha un posto venduto da rivendere, perché al check-in se trovano un errore bloccano il passeggero. Se invece il viaggiatore fa il biglietto in agenzia di viaggi, la compagnia non perde un centesimo ma gli operatori professionali sono molto più precisi», sbuffa Pileri, «quindi non ci sono biglietti sbagliati da invalidare senza rimborso. Per noi agenzie, l’unico modo per vendere i biglietti Ryanair ora è avere il viaggiatore davanti a noi».

Le ragioni del vettore

Anche se perderà centinaia di milioni di ricavi con la mancata vendita dei biglietti al di fuori del suo sito, Ryanair potrebbe incrementare il fatturato: un passeggero rifiutato significa una poltrona ri-vendibile. Ma Ryanair smentisce questa intenzione: «Le agenzie online», dice Michael O’Leary, amministratore delegato, «prendono le nostre offerte a tariffe più basse e aggiungono costi per servizi. In novembre abbiamo cancellato diversi voli a causa dello sciopero dei controllori di volo in Francia, ma per restituire i soldi ai viaggiatori alcuni operatori hanno chiesto 60 euro di costi di servizio». Insomma, le agenzie Fiavet e la compagnia si danno dello sciacallo a vicenda, e ora a decidere sarà un giudice.

