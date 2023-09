Ryanair nel mirino  dell’Antitrust: via all’inchiesta 

Ora su Ryanair si accende il faro dell’Antitrust: l’autorità garante del mercato e della concorrrenza apre un’istruttoria per una possibile «abuso di posizione dominante» nei confronti della compagnia low cost, già nel mirino per le tariffe, che va di nuovo all’attacco e chiede «trasparenza per tutti».

I motivi

Secondo l’Antitrust la società irlandese farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera «per estendere il proprio potere anche nell’offerta di altri servizi turistici (ad esempio hotel e noleggio auto) ai danni delle agenzie di viaggio - online e offline - e dei clienti che se ne avvalgono per comprare tali servizi» e metterebbe i bastoni tra le ruote alle agenzie di viaggi che tentano di acquistare i suoi biglietti.

La mossa dell’Antitrust è «un significativo importante segnale nei confronti di un mercato che ha bisogno della massima trasparenza a tutela di una concorrenza leale tra gli operatori tra i vettori, e certamente anche soprattutto degli utenti», dice il ministro Urso ribadendo anche la validità della norma sul caro voli presentata in Parlamento e il ruolo dell’Antitrust.

Le reazioni

Contro lo strapotere dell’algoritmo che va lievitare i prezzi sono tornati a schierarsi i consumatori che chiedono di accelerare il provvedimento tanto contestato da Ryanair e da altre compagnie aeree. La low cost irlandese incassa l’indagine senza scomportsi ma si dice sorpresa «che l’Antitrust non abbia mostrato interesse per il fatto che i prezzi dei voli Ryanair e dei servizi opzionali sui siti delle agenzie di viaggio online spesso superano i prezzi di Ryanair.com fino al 200%», si legge in una nota la società che alle istruttorie e alle sanzioni dell’Agcm non è nuova: la prima multa risale al 2002.

Le voci

«Plaudo all’istruttoria perché è utile a sottolineare nuovamente che l’Italia non è una terra di conquista, dove si può speculare a piacimento», dice la senatrice di FdI Antonella Zedda, seguita dal collega deputato Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti: «Nessuna marcia indietro sul decreto», precisa, «si è irrobustito ulteriormente l’impianto normativo creando le condizioni per un penetrante ed efficace controllo sulle speculazioni che alcune compagnie aeree praticano laddove il mercato è oligopolistico».

Per Michele Cossa (Riformatori) la decisione del Governo «è stata un passo necessario, giacché la misura era inadeguata a garantire un equilibrio nel calcolo delle tariffe. Tuttavia sarebbe un'illusione pensare che il rafforzamento dei poteri dell'Autorità antitrust possa risolvere la questione centrale, quella delle tariffe. In vista della prossima legge finanziaria, è indispensabile che lo Stato stanzi almeno 150 milioni di euro per garantire l’accessibilità della Sardegna ai residenti e ai non residenti».

In Sicilia

Intanto Eddie Wilson, l’amministratore delegato della compagnia, ha incontrato ieri il governatore siciliano Renato Schifani, al quale ha presentato i piani di espansione per la Sicilia. Per ora l’unica regione penalizzata sembra la Sardegna: la low cost ha annunciato la soppressione di tre collegamenti tra Cagliari e Alghero e la riduzione delle frequenze di altre sette rotte.

