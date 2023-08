Ryanair, marcia indietro: intesa per i voli di Alghero 

Marcia indietro. A pochi metri dal burrone Ryanair e Sogeaal trovano l’accordo: la compagnia irlandese non abbandonerà la Riviera del Corallo e tra qualche giorno metterà in vendita i biglietti della prossima stagione aeronautica invernale (da novembre in poi).

La firma su un contratto quinquennale è arrivata giovedì dopo che per settimane il tessuto economico del Nord Sardegna era stato in tensione per il possibile addio. La Regione nei giorni scorsi aveva scritto ai manager della low cost per offrire una sponda e convincere la compagnia a tornare sui propri passi.

Lo sviluppo

L’intesa è stata ufficializzata ieri dalla società che gestisce l’aeroporto di Alghero, ed è frutto «di un’importante ed articolata trattativa» con Ryanair, «finalizzata allo sviluppo del traffico aereo a beneficio di tutto il territorio del Nord Sardegna per il prossimo quinquennio». Come primo obiettivo il vettore low cost «si è impegnato a mettere in vendita nei prossimi giorni un ventaglio di voli invernali che conterà non meno di 16 frequenze settimanali», si legge nella nota.

I punti

Il nuovo accordo pluriennale raggiunto con la compagnia «porterà maggiori benefici e sviluppo economico per il territorio del Nord Ovest soprattutto a partire dalla stagione estiva 2024», spiegano i vertici del gestore aeroportuale. Maggiori dettagli sull'accordo e sulle conseguenti previsioni di sviluppo del traffico sull'aeroporto di Alghero saranno resi noti «nel corso delle prossime settimane, insieme ai rappresentanti della compagnia Ryanair, con cui intercorrono eccellenti rapporti di collaborazione», sottolinea la società. Ma in realtà la trattativa è stata tutt’altro che serena. Lo dimostra il fatto che ad agosto non sia ancora possibile acquistare i voli della compagnia irlandese nello scalo algherese da novembre in poi: tutte le altre tratte del network sono già in vendita da tempo.

Le reazioni

Il sollievo del territorio è innegabile: «È un importante segnale di attenzione per il nord dell’Isola, che consente di guardare con estremo ottimismo al futuro», commenta il sindaco di Alghero Mario Conoci.

Quali potrebbero essere le «16 frequenze settimanali» annunciate? Il comunicato non lo dice ma è probabile che la scelta ricada su alcune rotte “collaudate”. Se si guarda alle scorse stagioni invernali, i collegamenti con Bergamo e Bologna sono quasi sempre stati garantiti. La rete verrà ufficializzata nei prossimi giorni.

«Ora occorre declinare la strategia di sviluppo per il prossimo decennio», commenta l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde, «è evidente che alla compagnia irlandese dovranno essere affiancati altri vettori e altre tratte».

Nel capoluogo

Intanto anche Ita Airways mette in vendita i voli per la prossima stagione invernale. In particolare quelli con base a Cagliari, dove la compagnia statale gestisce le rotte in regime di continuità territoriale. «La compagnia ha tenuto conto delle esigenze di traffico emerse durante la stagione estiva e, per anticipare le problematiche dei periodi di picco di traffico, ha da subito inserito frequenze aggiuntive nell’operativo tra Cagliari e Roma Fiumicino e tra Cagliari e Milano Linate», fa sapere Ita.

Il programma

Nello specifico è stata aggiunta, dopo una frequenza sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino nei mesi di dicembre, gennaio e marzo. Si arriverà così a 7 collegamenti giornalieri rispetto a 6 previsti nel decreto ministeriale che regola la continuità. Previsto un volo addizionale sulla rotta Cagliari-Milano Linate da novembre a marzo (si passa da 4 a 5 frequenze).

E dopo mesi di proteste sono stati rivisti gli orari del collegamento Cagliari-Roma. Il “buco” di sei ore nel cuore della giornata dovrebbe sparire, e il primo volo serale sarà anticipato «a metà giornata per rispondere all’esigenza di garantire ai passeggeri un migliore cadenzamento dei voli nell’arco della giornata e risolvere, almeno parzialmente, le concentrazioni dell’offerta generate dalla struttura oraria del decreto ministeriale». Un nuovo piano voli «che accoglie le richieste della Regione», fa sapere l’assessore ai Trasporti Antonio Moro.

