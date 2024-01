Ryanair: «In Italia presto 80 milioni di passeggeri» 

Ryanair scommette sull'Italia e apre due nuove basi a Trieste e a Reggio Calabria, portando il totale degli scali serviti da 17 a 19. Non conferma l'entità dei nuovi aeroporti l'amministratore delegato Michael O’Leary, che nemmeno lo smentisce e che sarà tra 2 giorni nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia. Proprio lì, con molta probabilità, ufficializzerà l'annuncio. «Nei prossimi due anni - spiega - ci sarà un consolidamento delle compagnie aeree. È in parte già successo con l'acquisto di Alitalia da parte di Lufthansa, poi Iag (British e Iberian, ndr) comprerà Tap in Portogallo ed Air France e Klm una quota del 25% in Sas». «Alla fine - conclude - ci saranno 4 grandi gruppi: Lufthansa, Air France-Klm, Iag e Ryanair, che sarà la più grande compagnia low-cost». Secondo O’Leary «Wizz sarà venduta a qualche compagnia mediorientale e EasyJet a Air France-Klm o a Iag». Quanto all'Italia, il gruppo «per la prima volta ha un consigliere non esecutivo italiano e donna, l'ex ad Enav, Roberta Neri, che - spiega O’Leary - sarà parte del nostro impegno a investire nel paese». «Vogliamo incontrare il presidente del consiglio Meloni - sottolinea - per spiegarle che vogliamo crescere del 50% nei prossimi cinque anni in Italia, passando da 50 a 75/80 milioni di passeggeri, ma occorre che la tassa d'imbarco sia abolita, perché grava sui passeggeri e ostacola la crescita».

