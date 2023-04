Ryanair assume a Cagliari 

I requisiti richiesti ai candidati: «Devono essere in possesso di un passaporto Ue valido», specifica l’annuncio della compagnia aerea, poi un’altezza compresa tra i 157 e i 188 centimetri, e «essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto». Per l’assunzione «è utile essere laboriosi, flessibili e avere una personalità estroversa e amichevole», poi è richiesta «adattabilità e disponibilità a lavorare su turni». Al candidato ideale «piace avere a che fare con il pubblico» ed è in grado «di fornire un eccellente servizio al cliente con un atteggiamento di disponibilità». Infine, deve «parlare e scrivere in inglese con facilità», e «passione per i viaggi e l’incontro con nuove persone».

Ryanair riprende le selezioni per assumere hostess e steward: l’11 maggio è prevista una “giornata di reclutamento” a Cagliari, all’hotel Ulivi e Palme.

Le condizioni

I requisiti richiesti ai candidati: «Devono essere in possesso di un passaporto Ue valido», specifica l’annuncio della compagnia aerea, poi un’altezza compresa tra i 157 e i 188 centimetri, e «essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto». Per l’assunzione «è utile essere laboriosi, flessibili e avere una personalità estroversa e amichevole», poi è richiesta «adattabilità e disponibilità a lavorare su turni». Al candidato ideale «piace avere a che fare con il pubblico» ed è in grado «di fornire un eccellente servizio al cliente con un atteggiamento di disponibilità». Infine, deve «parlare e scrivere in inglese con facilità», e «passione per i viaggi e l’incontro con nuove persone».

La compagnia offre «corsi di formazione gratuiti per il personale di cabina», che avrà turni di lavoro di 5 giorni, seguiti da 3 giorni liberi.

Lo scenario

Per la stagione estiva Ryanair ha attivato due nuove rotte, sulle 39 totali, nell’aeroporto di Cagliari. Lo scalo sarà collegato con due voli, il martedì e il sabato, con l’aeroporto di Göteborg, in Svezia, e il lunedì e il venerdì con Genova. Il vettore low cost potrà contare su tre aeromobili con base a Cagliari, per un investimento di 300 milioni di dollari. Saranno oltre 2mila, invece, i posti di lavoro totali, inclusi i 90 diretti per piloti, equipaggi e ingegneri. Ryanair garantirà sulle 39 rotte 370 voli settimanali, di cui oltre 85 su Milano (Bergamo), Milano Malpensa e Roma Ciampino. La compagnia aerea si aspetta una crescita del 10% rispetto alla stagione estiva precedente e del +70%, rispetto al periodo pre-Covid.

