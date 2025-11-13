Ryanair: all’imbarco solo con l’App 

Addio alla carta d’imbarco tradizionale: ora per salire a bordo di un aereo Ryanair sarà obbligatoria la versione digitale. Una decisione che segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova, soprattutto perché arriva dalla più grande compagnia aerea low cost d’Europa — anche se, in realtà, il cambiamento era già in atto. Sono stati gli stessi viaggiatori, ormai abituati a utilizzare lo smartphone al posto della stampa su carta, a spingere verso questa direzione. Ryanair ha infatti spiegato che la transizione era praticamente completata: oltre l’80% dei suoi più di 200 milioni di passeggeri annuali già mostrava al personale la carta d’imbarco in formato digitale.

I passeggeri troveranno il loro documento all’interno dell’applicazione Ryanair e possono usare solo quello. La compagnia prevede di risparmiare circa 300 tonnellate di carta all’anno.

