«Ryanair a Olbia, qual è il piano?» 

«Ryanair arriverà a Olbia per effetto di un accordo fatto con la società di gestione dell’aeroporto di Alghero, e credo che questo sia il paradosso che dimostra il fatto che la fusione degli scali sia soltanto in funzione delle logiche dell’azionista di maggioranza, cioè di F2i, e non al servizio dei territori». L’assessore ai Trasporti Antonio Moro torna sulla notizia diffusa lunedì, secondo cui il vettore irlandese low cost atterrerà, nel 2024, per la prima volta anche al “Costa Smeralda”.

L’annuncio

Finora le informazioni sono ridotte ai minimi termini, e per questo, prima di un commento ufficiale, molti preferiscono aspettare di conoscere rotte, orari e tariffe. La cosa nota, annunciata la scorsa settimana dalla Sogeaal, è che Ryanair «metterà in vendita nei prossimi giorni i biglietti per i voli invernali (novembre 2023-marzo 2024) da e per il “Riviera del corallo”. In seguito a «un’importante e articolata trattativa – ha spiegato un comunicato – finalizzata allo sviluppo del traffico aereo di tutto il territorio del Nord Sardegna per il prossimo quinquennio». Il nuovo accordo pluriennale – prosegue Sogeaal – porterà «benefici soprattutto a partire dalla stagione estiva 2024, quando sarà stato ultimato il progetto di fusione tra gli scali di Alghero e Olbia, che porterà alla nascita del gestore unico del Nord Sardegna Aeroporti, la “Nsa Spa”».

Ed è qui che la Regione continua a battere e a opporsi.

I termini

«Vorremmo sapere quali sono i termini di questo accordo pluriennale», avverte Moro, «salutiamo con favore la possibilità per i passeggeri che volano da e per Alghero di poter presto acquistare i biglietti, ma ancora non si sa quali saranno le destinazioni, e inoltre, dato che sembra di capire che in questo accordo è previsto anche lo sbarco di Ryanair a Olbia, siamo molto preoccupati. Finora – aggiunge l’assessore – Olbia aveva scelto Volotea e Easyjet, e se arriverà Ryanair questi vettori andranno via, dunque questo dimostra che non si sta tenendo in considerazione uno sviluppo aeroportuale che nasce dal coinvolgimento dei territori e della parte pubblica, ma solo degli interessi e delle decisioni di F2i».

Il no alla fusione

Ecco perché la Giunta è più determinata che mai a stoppare la fusione degli scali sardi. Alcune settimane fa, con una delibera proposta da Moro, sono state impugnate le delibere delle assemblee straordinarie del 29 maggio scorso delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia, Sogeaal e Geasar, con le quali erano state approvate le nozze. Nei giorni scorsi, il tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso della Regione, e ha rimandato la discussione nel merito, a fine agosto.

L’allarme

Sulla vicenda interviene il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi: «In linea di principio, nuove compagnie e un incremento del traffico sono un elemento positivo per l’aeroporto di Olbia. Tuttavia ritengo che certe iniziative non possano essere adottate fuori da una programmazione generale, che tenga conto di tutti i pro e i contro, all’interno di una cornice pubblica. Insomma, i collegamenti aerei non possono derivare da accordi privatistici, l’interesse dei cittadini deve sempre prevalere, e il pubblico deve controllare realmente ed essere coinvolto direttamente». Ancora: «Arriva Ryanair e se ne vanno Volotea e Easyjet? Evitiamo di dipendere da una compagnia, che ovviamente fa soltanto il suo business. Non dimentichiamo cosa è accaduto qualche anno fa ad Alghero: Ryanair è arrivata, e poi quando ha deciso di andarsene ha lasciato dietro di sè il deserto».

