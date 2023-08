«Ryanair a Olbia dal prossimo anno» Allarme ad Alghero 

L’accordo per ora è segreto. Ma leggendo in controluce il comunicato stampa della Sogeaal sul nuovo contratto quinquennale con Ryanair si capisce che il “salvataggio” dei collegamenti invernali nello scalo di Alghero è solo un dettaglio. Per ora le rotte non sono ancora state annunciate, ma dietro le «16 frequenze settimanali» dovrebbero esserci tre o quattro destinazioni.

Il caso

La vera novità invece potrebbe essere lo sbarco della low cost nello scalo di Olbia, dove finora non ha mai volato. L’accordo infatti è «finalizzato allo sviluppo del traffico aereo a beneficio di tutto il territorio del Nord Sardegna per il prossimo quinquennio», ha precisato la Sogeaal, controllata da F2i. Lo stesso fondo che gestisce anche l’aeroporto Costa Smeralda. E che potrebbe aver deciso di dirottare una parte dei voli low cost verso la Gallura.

«Sembra di capire che Ryanair dal 2024 atterrerà anche nell’aeroporto di Olbia», conferma l’assessore ai Trasporti Antonio Moro. Insomma: all’orizzonte potrebbe esserci un travaso di rotte dal nord ovest al nord est.

La mossa

E sempre sul fronte low cost oggi il Consiglio regionale potrebbe approvare la norma che regola gli aiuti diretti alle compagnie aeree per l’apertura di nuovi collegamenti. Le compagnie avranno diritto a una riduzione fino al 50% dei costi sostenuti per decollare e atterrare negli scali sardi. Le rotte a cui saranno destinati i finanziamenti (5 milioni per il 2023, 10 milioni all’anno per 2024 e 2025) dovranno soddisfare alcuni criteri, come ad esempio l’aumento del volume del traffico dei passeggeri e il fatto che la tratta non sia già assicurata da altre compagnie.

Palazzo Chigi

Intanto ieri il Governo ha dato il via libera al decreto omnibus in cui sono previste nuove norme contro il caro voli. In particolare sarà vietata la «fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree», sulle «rotte nazionali di collegamento con le isole» durante «un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale» e se «conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo». In pratica non si potrà superare il tetto massimo del triplo del prezzo medio. Un provvedimento contestato dalle associazioni delle compagnie, che ieri hanno espresso «perplessità circa le modalità di normazione ed i contenuti della bozza del Decreto», lamentando la mancanza di un «confronto preventivo». Ma le compagnia «sono state convocate lo scorso 20 luglio 2023 dal Garante per la sorveglianza dei prezzi», ha ricordato il ministero dello Sviluppo economico. Come dire: nessuna sorpresa.

