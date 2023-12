Rwm, nessun reato per l’ampliamento 

“Il fatto non sussiste” e “il fatto non costituisce reato”. Con questa doppia formula, a seconda delle differenti imputazioni, il giudice del Tribunale di Cagliari, Gianluigi Dettori, ha assolto ieri mattina i 9 imputati mandati a giudizio nel processo sui presunti abusi edilizi e paesaggisti legati ai lavori di ampliamento della fabbrica di bombe della Rwm, l’azienda con stabilimento a Domusnovas controllata dalla tedesca Rheinmetall.

Accuse cadute

Dopo una camera di consiglio di circa due ore, il giudice ha letto la sentenza una manciata di minuti dopo le 11 di ieri, mentre fuori dal Palazzo di Giustizia un gruppo di manifestanti antimilitaristi aveva dato vita ad un sit-in di sostegno alle parti civili costituite. Al termine del dibattimento, la pm Rossella Spano, titolare del fascicolo, aveva formulato nove richieste di condanna a pene comprese tra sette mesi e un anno e 10 mesi di reclusione. Per la Procura i lavori di ampliamento della fabbrica erano stati autorizzati attraverso dei falsi, dunque il cantiere sarebbe stato sostanzialmente abusivo. L’accusa era convinta che sia i tecnici della Rwm che quelli degli uffici tecnici, competenti al controllo, avessero violato le norme per consentire l’avvio del cantiere.

I nove imputati

A dibattimento, davanti al giudice Gianluigi Dettori, erano finiti l’amministratore delegato della Rwm, Fabio Sgarzi, il suo vice, Leonardo Demarchi, e i tre tecnici incaricati dall’azienda di redigere i progetti di espansione, Palmiro Palmas, Ignazio Pibia e Mauro Pompei. Terminata l’inchiesta della Procura erano stati rinviati a giudizio anche i funzionari comunali che avevano rilasciato le autorizzazioni per l’ampliamento: il responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive e per l’edilizia (Suape) di Iglesias e Domusnovas, Lamberto Tomasi, così come i tecnici Elsa Ghiani, Anna Rita Perseu e Giuseppe Matzei.

Le accuse

Le contestazioni riguardavano l’allargamento degli stabili della società che, secondo l’accusa, erano iniziati senza le necessarie autorizzazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche. Nel capo di imputazione spiccano reati di falso e una trentina di presunte violazioni alle norme edilizie e ambientali legate al progetto di espansione della fabbrica i cui lavori si erano protratti tra il 2017 e il 2019. L’inchiesta era nata da una serie di querele presentate da diverse associazioni pacifiste ed ecologiste, ma anche comitati antimilitaristi e organizzazioni sindacali. Tutte queste sigle si erano poi costituite parte civile nel corso del dibattimento.

Le difese

Per avere le motivazioni della sentenza bisognerà attendere 90 giorni, ma già dal dispositivo è possibile comprendere che per i tecnici comunali il giudice Dettori ha stabilito che il fatto non sussiste, dunque non c’è proprio alcuna traccia di irregolarità, mentre per quelli della Rwm il fatto contestato non costituisce un reato. Soddisfatti dell’esito della sentenza gli avvocati degli imputati Massimo Ledda, Amedeo Barletta, Simone Pinna, Matteo Solinas, Guido Manca Bitti, Roberto Delogu, Daniela Loi, Elisabetta Mura e Francesco Atzori che si sono visti accogliere le rispettive richieste di assoluzione. «Nonostante le indagini siano state capillari e rigorose», chiariscono gli avvocati di Rwm, Ledda e Barletta, «la sentenza riconosce l’assoluta buona fede dei vertici dell’azienda nella gestione delle numerose procedure (ben 94), prese in esame dalla Procura. L’esito complessivo della vicenda ha permesso di accertare come il rapporto della Rwm Italia con le amministrazioni locali sia stato sempre caratterizzato da correttezza e linearità e dal fatto che la società abbia sempre ritenuto di operare nel rispetto di rigorosi standard ambientali e urbanistici».

