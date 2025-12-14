Rwm, il popolo del no alle armi 

Il verdetto sull’ok definitivo della Regione agli ampliamenti della Rwm (atteso per domani) appare pressoché scontato, soprattutto in virtù della sostanziale impossibilità ad opporsi già preannunciata qualche giorno fa dalla presidente Alessandra Todde nel corso della “Conferenza Euromediterranea per la pace nel mare di mezzo”. Questo non ha, però, fermato gli aderenti alle varie sigle del movimento antimilitarista ed ambientalista che ieri a centinaia –oltre 400 i presenti in totale – sono tornati a manifestare nei pressi della fabbrica di armamenti in località Matt’ ‘e conti. Grande il dispiegamento di forze dell’ordine (carabinieri, Digos, polizia), mentre un elicottero sorvegliava la situazione dall’alto.

Le felpe rosse

Il foltissimo gruppo di manifestanti è riuscito a compattarsi solo intorno alle 12,30 trovando però lo sbarramento delle forze dell’ordine già ad alcuni chilometri di distanza dal parcheggio aziendale. Un blocco che con il trascorrere del tempo viene spostato in avanti, fino a un leggero spiazzo nella carreggiata dove i manifestanti si dispongono per una protesta che si è protratta ben oltre le 17. C’è chi si è mosso in macchina e con il treno anche da Alghero, Sassari e Nuoro ma il grosso dei manifestanti arriva dall’Iglesiente e dal Cagliaritano. Uno dei gruppi più consistenti è quello caratterizzato dalle felpe rosse del Presidio permanente del popolo sardo: «La presidente Todde», dice il portavoce Mariano Fadda, «dimostra falsità e incoerenza: ha dichiarato che si sarebbe opposta agli ampliamenti, invece si trincera dietro le decisioni degli uffici. Quindi ci chiediamo: la politica serve ancora? Incide sulle questioni?». In mezzo al gruppo c’è Massimo Coraddu, fisico: «Verdetto scontato? Intanto siamo qua, per ostacolare il cambio turno delle 14 e se arriverà l’ok ricorreremo al Tar, e vorrà dire che sarà la società civile a rimettere al centro del percorso il rispetto di leggi e normative che l’azienda disconosce».

Il futuro da difendere

Cinzia Guaita, portavoce, insieme ad Arnaldo Scarpa, del Comitato Riconversione Rwm, puntualizza: «Il verdetto non è scontato ma in ogni caso è importante essere qui e dare un ulteriore segnale: quando le istituzioni non rispondono sono le persone normali a gridare forte, come oggi, che vogliamo un futuro diverso da quello che i fabbricanti di bombe stanno disegnando».

