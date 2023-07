Ruzittu per l’Ilva Fenu va al Gonnos 

La Cos ha annunciato il centrocampista Andrea Satta (1996), ex Budoni e Muravera. Confermati Alessandro Cadau, Samuele Sanna e Alberto Piras. In Eccellenza l’Ilvamaddalena, che spera ancora nel ripescaggio in Serie D, è scatenata sul mercato: l’ultimo acquisto è il portiere Marco Ruzittu (classe 1991), nelle ultime dieci stagioni protagonista con l’Arzachena (8 in Serie D e 2 in C). Ha esordito in terza serie col Casale, all’epoca in prestito dal Cagliari dove aveva fatto le giovanili.

Sempre nel massimo campionato regionale il Sant’Elena si rinforza con l’arrivo dell’attaccante Roberto Piroddi (2003), ex Cos, Muravera e Cagliari voluto dal tecnico Marco Piras. Il Calangianus ha tesserato il centrocampista Simone Solinas (1996), anche lui ex Cagliari e con esperienze fuori Sardegna con Derthona, Sestri Levante, Triestina, Campodarse ed Este. Anche il Li Punti sta allestendo una corazzata: preso Paolo Tuccio (1999), ex Latte Dolce.

In Promozione il Gonnos si è assicurato Nicola Fenu (1993), ex Villacidrese. Lo Stintino ha preso il difensore Stefano Ruiu, ex Li Punti.

