Russo (direttrice del Colosseo): «I Parchi archeologici, la Sardegna e la forza della rete» 

«In Sardegna esistono delle aree archeologiche come quelle di Pranu Muttedu, Cabras, Porto Torres e Nora; a queste si affiancano tanti siti archeologici: è una terra straordinaria per la pluristratificazione, data la presenza di siti di età nuragica, fenicio-punica e romana»: a sostenerlo è Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo a Roma, oltreché specialista nelle problematiche dei rapporti di interscambio culturale tra i popoli del Mediterraneo antico, con due monografie pubblicate e oltre cento articoli usciti su riviste italiane e internazionali. Ieri mattina, nell’Aula magna Gaetano Cima della facoltà di Ingegneria e Architettura, ha presieduto all’inaugurazione del secondo Anno accademico della Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio di Cagliari, tenendo la lectio magistralis “Conoscenza, archeologia, appartenenza”.

Il ruolo

«Per migliorare il quadro dell’Isola», prosegue Russo, «bisognerebbe potenziare la rete che unisce i siti, per dare maggiore valore a quello che è il patrimonio e quindi le radici storiche del territorio e della comunità che lo abita. Proprio questa Scuola forma delle figure che avranno, mi auguro, dei ruoli importanti e che potranno avere uno sbocco lavorativo alla fine della loro formazione proprio in questo ambito: il patrimonio culturale restaurato ma che rappresenti un elemento significativo della storia di questa terra».

Scuola

A questo riguardo la professoressa Caterina Giannattasio, direttrice della Scuola di specializzazione di Cagliari, sottolinea: «Siamo la decima sede in Italia e i nostri punti di forza sono due: l’interdisciplinarità, con il coinvolgimento di sei dipartimenti dell’Ateneo, e dunque con l’aggiunta di materie quali la sociologia e la psicologia architettonica, l’economia e la comunicazione, oltre a quelle tradizionali; poi l’internazionalizzazione, essendo l’unica scuola in Italia che eroga didattica nella misura del cinquanta percento circa in inglese, con diversi professori che provengono da altri atenei europei».

Lectio

«Il tema centrale della lectio», spiega la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, «è la trasformazione e l’evoluzione di quello che si intende oggi per definire un parco archeologico, lungo un percorso che copre gli ultimi vent’anni, e che cosa rappresenta il patrimonio archeologico per la società contemporanea. C’è stata un’importante riforma dell’organizzazione museale del patrimonio culturale italiano e si sono istituiti dei parchi archeologici autonomi a partire dal 2016. Per esempio, il Parco archeologico del Colosseo è stato istituito con decreto del Ministero nel 2017. Si è evidentemente passati da un concetto di parco archeologico come museo all’aperto al concetto di parco inteso come una porzione di territorio che esprime dei valori molto più importanti, che vanno dal patrimonio storico, paesaggistico a quello archeologico, e che diventano importanti per la società civile e per la comunità di appartenenza».

Parole chiave

«Ecco allora le tre parole chiave che sono al centro del nostro discorso e che emergono come la conoscenza, l’archeologia e l’appartenenza», aggiunge Russo: «Un parco archeologico parte dall’attività di conoscenza, e ovviamente ha alle spalle la ricerca e la formazione; poi la cura, la manutenzione e il restauro fino all’importante attività di valorizzazione e di comunicazione, perché queste entità territoriali devono continuamente dialogare con la società civile, devono esprimere dei valori per la comunità di appartenenza».

I dati

«Il Parco archeologico, che nel 2022 ha fatto registrare 9.178.147 presenze, tra le quali il 71 percento ha meno di quarant’anni, e solo il 25 percento era rappresentato da visitatori italiani», conclude la professoressa, «dovrà sempre più connettersi come un’officina di cultura, un presidio fortemente radicato sul territorio, in un dialogo continuo con le istituzioni e la società civile, un luogo di coesione e di benessere, incrementando, tra l’altro, azioni positive secondo le linee tracciate dalla Convenzione di Faro in Portogallo del 2005. Il parco dovrà portare avanti la politica di inclusione e sinergia con la comunità fondata sul principio che le azioni di responsabilità sul patrimonio culturale possano essere proficuamente condivise anche fra investimenti pubblici e privati; capacità scientifiche, organizzative e strategiche di ciascuno si mescolano per generare frutti duraturi e obiettivi comuni, secondo una logica di partenariato virtuoso ed estremamente proficuo per il bene pubblico e dunque la comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA