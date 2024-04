Russiagate, inchiesta sul sito web Voiceof Europe 

Bruxelles. Si apre un nuovo capitolo nel Russiagate, la rete di influenze orchestrata e finanziata dal Cremlino per interferire con le elezioni di giugno per il rinnovo del Parlamento europeo. La procura federale belga ha avviato un’indagine sulla struttura che ruotava intorno al sito Voice of Europe, veicolo della disinformazione russa con sede a Praga, e che intercettava i parlamentari europei per disseminare la propaganda “made in Russia”. Ad annunciarlo è stato il primo ministro belga, Alexander de Croo, che ora intende portare il dossier al vertice dei leader europei. Per il premier, l’obiettivo del Cremlino è molto chiaro: «Contribuire all’elezione di candidati filo-russi».

