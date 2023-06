Russia, Putin esalta il suo esercito 

Mosca. La fedeltà dell’esercito e delle forze di sicurezza russe ha «di fatto impedito lo scoppio di una guerra civile». Vladimir Putin sceglie la culla della Russia, l’antica Piazza delle Cattedrali all’interno del Cremlino - edificate da architetti italiani - per dichiarare la vittoria dello Stato sugli ammutinati della Wagner. E lo fa davanti a quelle forze, dall’esercito alla Guardia Nazionale, dai servizi d’intelligence al personale del ministero dell’Interno, che elogia per avere sventato la minaccia. Sulla piazza anche Serghei Shoigu, il ministro della Difesa contro il quale era dichiaratamente diretta l’azione di forza del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, il cui jet privato è atterrato ieri a Minsk in Bielorussia. Il potere di Putin, ha affermato il Cremlino, non esce “scosso” dagli ultimi eventi, come invece hanno sostenuto diversi leader occidentali. Dalle valutazioni di questi ultimi si è peraltro distanziato come al solito il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Sostegno

Putin è tornato così a battere proprio sul tasto del sostegno popolare. Contro la rivolta, ha detto, si sono schierate "le organizzazioni pubbliche, le confessioni religiose, le principali formazioni politiche e praticamente l'intera società russa". Affermazioni in contrasto con quelle di Prigozhin, che si era vantato di essere stato accolto festosamente dalla popolazione di Rostov sul Don, la città occupata nel sud del Paese. Alcuni testimoni, tra i quali un italiano residente in città, hanno tuttavia sostenuto che la gente ha applaudito quando le unità della Wagner se ne stavano andando. Inoltre, il ministero della Difesa ha detto che è iniziato il trasferimento delle armi pesanti della Wagner all’esercito regolare. Ma il Cremlino, ha detto Putin, intende mantenere gli impegni presi. Non solo garantendo il trasferimento in Bielorussia dei miliziani della Wagner che non vorranno mettersi alle dipendenze del ministero della Difesa, ma anche facendo archiviare il procedimento penale nei loro confronti.

Lukaschenko

Intanto, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non eliminare il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. «Ho detto a Putin: possiamo ucciderlo, non è un problema. O al primo tentativo o al secondo. Ma gli ho chiesto di non farlo», ha spiegato il leader bielorusso durante un incontro con i funzionari della sicurezza.

