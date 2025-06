Russia e Cina, il grande freddo «Conseguenze imprevedibili» 

La Russia e la Cina «condannano fermamente» i bombardamenti americani sull'Iran come un attacco al diritto internazionale, con Mosca che aggiunge un avvertimento secondo cui tale azione potrebbe avere «le conseguenze più imprevedibili». Il tutto mentre per oggi è atteso un colloquio al Cremlino tra il presidente Vladimir Putin e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

La linea di Putin

Nei giorni scorsi Putin aveva fatto capire di non avere intenzione di intervenire militarmente a difesa della Repubblica islamica, sua alleata nella regione, citando tra l'altro i buoni rapporti con Israele, dovuti anche alla presenza nello Stato ebraico di "due milioni" di cittadini di Paesi dell'ex Unione Sovietica, in gran parte russi. Questo però avveniva prima dell'intervento statunitense, dal quale Mosca aveva messo in guardia Washington, parlando di possibili «conseguenze negative davvero imprevedibili». Un allarme ribadito ieri dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov in una conversazione telefonica con il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto.

Pechino: violazioni Usa

Da parte sua la Cina ha affermato che la mossa degli Stati Uniti «viola gravemente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e aggrava le tensioni in Medio Oriente». Pechino, in una nota del ministero degli Esteri, ha quindi invitato «le parti in conflitto, in particolare Israele, a cessare il fuoco il prima possibile, a garantire la sicurezza dei civili e ad avviare il dialogo e i negoziati». Anche il ministero degli Esteri russo ha chiesto «la cessazione delle aggressioni e l'intensificazione degli sforzi per creare le condizioni affinché la situazione torni in un canale politico e diplomatico».

Il ritorno ai negoziati

E proprio il ritorno ai negoziati potrebbe essere tra gli argomenti discussi direttamente tra Putin e Araghchi. Ma per Mosca la crisi presenta anche aspetti imbarazzanti. Non solo per i buoni rapporti con Israele, e in particolare tra Putin e il premier Benyamin Netanyahu, ma anche per il timore di fratture con Donald Trump che potrebbero ostacolare il dialogo avviato tra Mosca e Washington a partire dal suo ritorno alla Casa Bianca.

«Decisione irresponsabile»

Questo non ha impedito alla diplomazia russa di bollare l'attacco americano come una «decisione irresponsabile» che «viola gravemente il diritto internazionale» moltiplicando il rischio di un’ulteriore escalation in Medio Oriente. Ma secondo la Russia il pericolo è anche che venga incrinato il sistema internazionale deputato a controllare la diffusione delle armi nucleari. Gli attacchi contro l'Iran «hanno inferto un duro colpo alla credibilità del Trattato di non proliferazione nucleare e del sistema di verifica e monitoraggio dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che su di esso si basa», ha avvertito il ministero degli Esteri russo, Il rischio, ha affermato Lavrov, è che il mondo sprofondi in un «caos completo».

