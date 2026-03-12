Russia alla Biennale: il ministro sfiducia la sua rappresentante 

Venezia. Regna il caos alla Biennale di Venezia per la presenza della Russia alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte che si aprirà il 9 maggio 2026. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara Gregoretti, «di rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia», perché «non ha avvisato né della possibile presenza della Russia né del suo voto favorevole». Ma Gregoretti non cede alla richiesta e sottolinea: «Sono serena e non ho intenzione di dimettermi, in quanto sono certa di muovermi in osservanza dello Statuto della Biennale di Venezia e dell'autonomia dell'istituzione». Nei giorni infuocati delle polemiche interviene anche il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, che auspica «ci possa essere un ripensamento della Biennale sulla presenza del padiglione russo». «Non ho mai detto che non aprirà. Sono d'accordo con il ministro Giuli: in quel padiglione, come in quello iraniano, non ci potrebbe essere espressione libera d'arte ma solo arte di Stato». Sulla "inopportuna presenza della Russia" a Venezia torna anche l'Unione Europea che dopo la lettera sottoscritta dai ministri di 22 paesi, compresa l'Ucraina, ora si dice «pronta a verificare se la Biennale ha violato l'accordo di sovvenzione». Se così fosse «la Commissione sospende o risolve il contratto», spiega il portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier, interpellato sui possibili prossimi passi di Bruxelles in relazione alla convenzione Ue di due milioni. «La figuraccia del governo sulla Biennale è un capolavoro d'arte», afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. A sostegno dell'istituzione e del presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, scendono in campo Pd e M5s. «Con Giuli e Mollicone gestione caotica della Cultura», dice Irene Manzi, capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera e incalza: «È evidente che le parole di Mollicone finiscono per delegittimare il presidente della Biennale. Siamo su posizioni politiche distanti da quelle di Buttafuoco, ma esprimiamo con convinzione sostegno alla sua azione, volta a includere in questa edizione tutti i Paesi, inclusa la Russia», rilanciano gli esponenti M5s in commissione cultura. Matteo Salvini annuncia che a maggio sarà alla Biennale: «La cultura - come lo sport - esprime un messaggio universale di unione».

