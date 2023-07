“Russia 19”, Arianna Porcelli Safonov «Quel taxi che ci racconta il mondo»  

Si riesce a fare e dire tutto, se si ha un animo gentile. Persino sorridere, e far sorridere, raccontando episodi che anziché ilarità suscitano indignazione. Come quello che la scrittrice, autrice e attrice romana Arianna Porcelli Safonov (ieri sera, sabato, applauditissima al Teatro Romano di Nora, dove ha divertito facendo riflettere con il suo spettacolo “Fiabafobia, prodotto da Mismaonda e inserito nella quarantunesima edizione de La Notte dei Poeti targata Cedac) confida quando le si chiede cosa comporti, a conflitto Ucraina-Russia in corso, avere un cognome russo. «Rispondo con un aneddoto», anticipa con il garbo che la contraddistingue. «Mi trovavo a Palermo e ho preso un taxi, il “Russia 19”. Durante il viaggio il tassista mi ha detto: “Sa che ci sono persone che non vogliono più salire sul mio taxi e, se lo fanno, poi mi chiedono di scendere?”».

Sembra assurdo.

«È sconcertante. L’ argomento è mostruosamente ampio e delicato. Io sogno un assetto sociale in cui nessuno abbia pregiudizio, che sia un cognome o una nazionalità. Trovo tragica la mancanza di preparazione geopolitica nei confronti di Paesi di cui sostanzialmente non ci è mai interessato nulla, ma ormai anche le guerre sono delle operazioni guidate da campagne di marketing. Il mio cognome, ritornando alla domanda, proviene dai Boari, nel senso che la mia famiglia paterna è arrivata nel 1917 scappando dalla Rivoluzione: qui siamo stati accolti e questa è per me la regola d’oro della convivenza tra popoli è assurdo che nel 2023 un popolo debba sentirsi colpevole».

Soprattutto assurdo che venga colpevolizzato un popolo.

«L’episodio del taxi, senza volerci girare troppo intorno, racconta di una profonda ignoranza che abbiamo perché non ci piace studiare. Il che innesca una serie di meccanismi davvero poco virtuosi».

Anche timori non del tutto giustificati, come quelli che affronta in “Fiabafobia”?

«Credo che sia lo spettacolo più consigliato in questo momento. Non perché sia mio, ma perché è un’analisi di come le paure - non tanto quelle personali e normalissime che ognuno può avere, per i ragni o l’aereo - ma quelle generate dal sistema che non si capisce bene quanto malizioso o no, vadano a creare le persone che siamo. Ma mentre non ci piace far vedere agli altri le nostre personali paure (io nello spettacolo parto raccontando le mie e confido che a 14 anni facevo ancora la pipì nel letto), amiamo dimostrare la paura per quel che va di moda e di cui, invece, dovremmo vergognarci: quella per lo straniero, ad esempio. La paura è il filtro attraverso il quale facciamo i nostri passi e prendiamo le nostre decisioni».

Cosa la fa sorridere?

«Immaginate Milano. Qui, lo sapete, c’è la via della moda dove sembra sempre di essere in passerella. Poi, all’improvviso, vedi gente che inciampa, cade: sono situazioni emblematiche e mi diverte moltissimo vedere la debolezza che si mostra in un contesto di millantato grande prestigio».

