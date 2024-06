Russell in pole, Ferrari a picco 

Montreal. Ferrari indietro tutta nel Gran Premio del Canada dopo le gioie di Montecarlo con il trionfo di Charles Leclerc. Nelle qualifiche di Montreal, il monegasco della Rossa non è riuscito a qualificarsi per la top-ten non andando oltre l'11° tempo, mentre Carlos Sainz non ha fatto meglio con un magro 12° crono. Oggi (ore 20, Sky Sport) i piloti del Cavallino in gara partiranno dunque con queste posizioni sulla griglia di partenza.

La griglia

Scatterà invece davanti a tutti George Russell che ha conquistato la pole position grazie a una Mercedes resuscitata e in gran forma grazie ai nuovi aggiornamenti. Secondo sulla griglia di partenza Max Verstappen, nonostante una Red Bull non certo irresistibile, davanti alle McLaren che occuperanno la seconda fila con Lando Norris, terzo e Oscar Piastri, quarto. Settimo alla fine Lewis Hamilton sempre protagonista in tutte le manche, mentre in terza fila si piazzano Daniel Ricciardo (dieci anni fa vincitore a Montreal del suo primo GP) e Fernando Alonso. Male l'altra Red Bull di Perez, sedicesima in griglia e eliminata addirittura dalla Q2, per la seconda volta di fila.

La disfatta

Un ko quello della Ferrari non proprio inaspettato dopo le brutte prove libere condizionate dal meteo incerto (ma alla fine non ha piovuto) in cui la Rossa non ha mai dato l'impressione di avere il ritmo, ma la speranza dei ferraristi era che le condizioni variabili a livello meteo avessero mischiato le carte e nascosto i veri valori in campo. Così non è stato. «Sono abbastanza incazzato », ha ammesso Leclerc alla fine della sua deludente qualifica, «perché il giro che ho fatto è stato uno è un po' presto e poi avevo una McLaren in mezzo alla curva dieci, ma vediamo cosa succederà. Comunque il vero problema», ha sottolineato il pilota della Ferrari, «era che ogni giro che facevamo eravamo tra la ottava e la dodicesima posizione. Tutto messo insieme in questa classifica è che non siamo abbastanza veloci».

