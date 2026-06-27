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Formula 1.
28 giugno 2026 alle 00:06

Russell, giallo e pole...mica 

L’inglese beffa le due Ferrari nelle qualifiche in Austria 

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Spielberg. Una prima fila tutta Ferrari si è appalesata per qualche secondo nel finale delle qualifiche del Gp d'Austria ma come un miraggio, non impossibile nel caldo pomeriggio al Red Bull di Spielberg, è presto svanita. La realtà non è però troppo amara per le Rosse, visto che Charles Leclerc partirà comunque in prima fila a fianco di George Russell e Lewis Hamilton dalla seconda, che dividerà col leader del mondiale, Kimi Antonelli. La SF-26 sembra in grado di poter dare di nuovo fastidio alle Mercedes, anche se è mancata la gioia di una doppietta che sembrava cosa fatta a pochi secondi dalla fine della Q3: con Leclerc ed Hamilton detentori dei due migliori tempi, Max Verstappen è uscito alla curva 9 finendo sulle barriere, portando all'immediata esposizione della bandiera gialla e facendo pensare che tutto fosse definito, ma Russell, pur rallentando, è riuscito a strappare la pole al monegasco con un paio di decimi di vantaggio. L'incertezza è durata solo pochi minuti, perché quando ancora i primi tre piloti stavano commentando l'accaduto, ai microfoni di Giancarlo Fisichella è arrivata la conferma della pole position del britannico.

Nessun provvedimento

A salvarlo dal fatto che al suo sopraggiungere sul luogo dell'impatto non era stata esposta la bandiera gialla doppia, che lo avrebbe obbligato ad alzare definitivamente il piede. Cosa che invece ha fatto invece Antonelli, rinunciando a un giro che probabilmente lo avrebbe portato dritto in prima fila, e magari anche in pole. «George ha fatto un giro incredibile, un miglioramento enorme, quindi complimenti a lui», ha commentato Toto Wolff, dicendosi dispiaciuto per l'italiano, «convinto che fosse stata esposta una doppia bandiera gialla». «Peccato, però è andata così. Esperienza. Sono arrabbiato più con me stesso, perché è stato un errore di valutazione che purtroppo mi è costato la prima fila», ha detto l'italiano a Sky Sport.

Vasseur amaro

Un errore di valutazione, ma anche esempio di correttezza, che lo costringerà domani a provare a sgusciare tra le Rosse e la Red Bull di Verstappen, che nonostante l'errore ha ottenuto il quinto tempo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il team principal di Maranello, Frederic Vasseur, non ha gradito la vicenda della bandiera, «una pole position sotto la gialla è un po' strana, ma è andata così...», ma gli è invece piaciuto quanto visto in pista dopo un venerdì non facile. «Il passo era migliore fin dalla mattina e poi in qualifica siamo ancora migliorati»,-ha detto. Oggi alle 15 (Sky Sport) il via.

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