Russell “gela” Antonelli 

Montreal. Alla fine si prende tutto George Russell. Kimi Antonelli ha infiammato la serena atmosfera di Montreal con una gara tutta all'attacco nella Sprint del Gp del Canada. Da leader del mondiale, forte dei suoi 19 anni e della stoffa del vincente, il pilota Mercedes ha ingaggiato un duello a sportellate col compagno di scuderia George Russell ma ha avuto la peggio, subendo anche una reprimenda da Toto Wolff, e si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle del britannico e di Lando Norris, abile a sfruttare la zuffa per prendersi una buona seconda piazza. La Ferrari si è limitata a un quinto e un sesto posto, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che per un errore nel finale ha ceduto il quarto posto a Oscar Piastri, venendo superato anche dal monegasco.

Che lotta!

Il clou dell'azione ha avuto però come protagonisti Russell e Antonelli. Partito dalla pole position, il britannico è stato subito tampinato dal bolognese che è andato all'attacco al sesto dei 23 giri: ha resistito al primo affondo, Antonelli è finito fuori traiettoria e si è infuriato, ci ha riprovato ancora ma sbagliando i conti è andato di nuovo sull'erba ed è stato superato dalla McLaren di Lando Norris. Al team radio, Antonelli si è lamentato della manovra scorretta del rivale - che ha un po' allargato la traiettoria - chiedendo una sanzione ed è dovuto intervenire il boss del team, chiedendo al suo pupillo di concentrarsi sulla guida invece di lamentarsi. Hamilton ha tenuto a lungo il quarto posto dopo un'ottima partenza ma nel finale ha avuto contatto con il “muro dei campioni” ed è stato superato da Piastri e Leclerc, che ha chiuso così quinto dopo una gara abbastanza anonima, come quella di Max Verstappen, settimo.

Le qualifiche

Dopo essersi portato a -18 in classifica, Russell ha assestato il secondo fendente al compagno di garage, soffocandogli l’urlo di gioia in gola quando, in chiusura di qualifica gli ha strappato la pole position per il Gp del Canada di oggi (ore 22 Sky Sport) per la miseria di 68 millesimi. I due partiranno in prima fila con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri in seconda a 151 e 203 millesimi. La prima Ferrari è ancora quella di un pimpante Lewis Hamilton, quinto a quasi 3 decimi, che dividerà la terza fila con Max Verstappen. Racchiusi in pochi centesimi anche Isack Hadjar con la seconda Red Bull e Charles Leclerc con l’altra Rossa.

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