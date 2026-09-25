Russell e Leclerc davanti a tutti 

Baku. Il sorriso di George Russell dopo aver conquistato la pole position del Gp dell'Azerbaigian (la sua quinta quest'anno) la dice lunga sulle aspettative del pilota Mercedes in vista della gara di oggi (dalle 13) a Baku. Forse perché allo scattare del verde non dovrà guardarsi dal suo incubo peggiore, il compagno di scuderia Kimi Antonelli, che si è detto invece «furioso» con se stesso per l'errore causa dell'incidente che lo ha messo fuori dalle qualifiche già in Q1, con il 16° posto in griglia. «È stato un mio errore. Del tutto evitabile; sono furioso per l'accaduto ma la vettura è molto competitiva. Faremo del nostro meglio per recuperare più posizioni possibile».

La griglia

Russell ha fatto un giro straordinario e con il tempo di 1'42''526 ha inflitto un distacco di oltre otto decimi alla Ferrari di Charles Leclerc, che partirà al suo fianco in prima fila. In seconda scatteranno Oscar Piastri su McLaren e Isack Hadjar, per una volta davanti al collega in Red Bull Max Verstappen (per l'olandese, ottavo, problemi alla batteria), seguiti da Lando Norris e Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e sesto su McLaren e Ferrari ma ancor più lontani da Russell. Con una Mercedes tanto performante, Russell è riuscito a fare «il giro perfetto, è fantastico. Era da molto tempo che non conquistavo la pole, quindi è una bella sensazione e ora punto alla vittoria, ma siamo a Baku: tutto può succedere». Antonelli, disperso nelle retrovie in ottava fila (ma potrebbe anche partire ultimo, in caso di un ipotizzato cambio del propulsore, ha pagato carissimo uno dei pochi, se non l'unico, errore in stagione. In Q1 ha colpito il muro alla prima curva del circuito, danneggiando in modo irreparabile la sospensioni anteriore sinistra della Mercedes, nonostante il tentativo disperato di rientrare al box. Ora gli servirà un'impresa almeno quanto quella realizzata tre settimane fa a Monza, quando vinse il Gp d'Italia partendo 19°.

Le Rosse

Sul fronte Ferrari, Leclerc ha tratto il meglio dalla SF-26 e pur restando molto lontano da missile guidato da Russell ha colto l'occasione concessagli da Antonelli di stare in prima fila. «Sono riuscito a mettere insieme un buon giro nel mio ultimo tentativo», ha spiegato il monegasco. «Dopo un giovedì difficile ci aspettavamo di essere abbastanza lontani, ma siamo contenti della posizione in griglia. La macchina si comporta meglio in gara e spero che sarà così anche questo weekend». Molto meno soddisfatto è apparso Hamilton, che ha imputato i suoi evidenti problemi di grip alla difficoltà di «portare le gomme alla giusta temperatura e di farle lavorare nella corretta finestra di funzionamento».

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