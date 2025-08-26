Ruspe nello stadio “Fraigada” 

Entra nella fase più importante l’iter per la riqualificazione degli impianti sportivi. L’amministrazione comunale infatti ha incassato, dopo aver partecipato a un bando regionale destinato ai Comuni dell’Oristanese sotto i 5mila abitanti proprio per questo settore, 840mila euro e altri 176mila sono i fondi aggiuntivi dal bilancio comunale. L’obiettivo è dare per dare nuova vita al complesso sportivo di “Fraigada”.

L’intervento

Le risorse serviranno per realizzare un progetto ambizioso che prevede la costruzione del campo da calcio in erba sintetica e una riqualificazione generale di tutta l’area che comprende spogliatoi, trubune, illuminazione e servizi vari. «Un intervento atteso da anni, non solo dalla squadra di calcio locale – spiegano dall’amministrazione guidata da Massimo Falchi – ma anche per la valenza sociale che riveste per l’intera popolazione».

Primo passo

Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l’avviso di avvio di una consultazione relativa alla procedura negoziata senza bando per individuare, attraverso la piattaforma SardegnaCat, gli operatori economici da invitare per presentare le proprie offerte.

Il progetto prevede un importo a base d’asta di 765mila euro, (di cui 5mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). A queste somme si aggiungono ulteriori disponibilità dell’amministrazione pari a 252mila euro, per un totale quindi che supera un milione di euro.

«Intendiamo avviare una consultazione di almeno cinque operatori economici – si legge nell’avviso comunale - attraverso indagini di mercato e la piattaforma regionale». Nell’avviso si sottolinea come l’atto «rappresenta un passaggio formale ma determinante per l’apertura della fase operativa».

L’obiettivo

Per Suni il progetto di riqualificazione del complesso di “Fraigada” non è soltanto un semplice investimento in infrastrutture sportive, ma un tassello importante per la crescita e la coesione della comunità. «Gli impianti, una volta rinnovati, potranno accogliere eventi, attività scolastiche e momenti di aggregazione sociale, rafforzando quel ruolo di presidio civico che lo sport da sempre rappresenta», precisano infatti dal Comune. Secondo il cronoprogramma i lavori dovrebbero essere ultimati entro la prossima primavera.

RIPRODUZIONE RISERVATA