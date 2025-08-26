VaiOnline
Suni.
27 agosto 2025 alle 00:39

Ruspe nello stadio “Fraigada” 

Il Comune ha pronto in cassa un milione di euro per rifare l’impianto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Entra nella fase più importante l’iter per la riqualificazione degli impianti sportivi. L’amministrazione comunale infatti ha incassato, dopo aver partecipato a un bando regionale destinato ai Comuni dell’Oristanese sotto i 5mila abitanti proprio per questo settore, 840mila euro e altri 176mila sono i fondi aggiuntivi dal bilancio comunale. L’obiettivo è dare per dare nuova vita al complesso sportivo di “Fraigada”.

L’intervento

Le risorse serviranno per realizzare un progetto ambizioso che prevede la costruzione del campo da calcio in erba sintetica e una riqualificazione generale di tutta l’area che comprende spogliatoi, trubune, illuminazione e servizi vari. «Un intervento atteso da anni, non solo dalla squadra di calcio locale – spiegano dall’amministrazione guidata da Massimo Falchi – ma anche per la valenza sociale che riveste per l’intera popolazione».

Primo passo

Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l’avviso di avvio di una consultazione relativa alla procedura negoziata senza bando per individuare, attraverso la piattaforma SardegnaCat, gli operatori economici da invitare per presentare le proprie offerte.

Il progetto prevede un importo a base d’asta di 765mila euro, (di cui 5mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). A queste somme si aggiungono ulteriori disponibilità dell’amministrazione pari a 252mila euro, per un totale quindi che supera un milione di euro.

«Intendiamo avviare una consultazione di almeno cinque operatori economici – si legge nell’avviso comunale - attraverso indagini di mercato e la piattaforma regionale». Nell’avviso si sottolinea come l’atto «rappresenta un passaggio formale ma determinante per l’apertura della fase operativa».

L’obiettivo

Per Suni il progetto di riqualificazione del complesso di “Fraigada” non è soltanto un semplice investimento in infrastrutture sportive, ma un tassello importante per la crescita e la coesione della comunità. «Gli impianti, una volta rinnovati, potranno accogliere eventi, attività scolastiche e momenti di aggregazione sociale, rafforzando quel ruolo di presidio civico che lo sport da sempre rappresenta», precisano infatti dal Comune. Secondo il cronoprogramma i lavori dovrebbero essere ultimati entro la prossima primavera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 