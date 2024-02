Ruspe intorno al monumento ai Caduti 

L’attesa era legata solo all’appuntamento con Sartiglia, spartiacque tra i cantieri del centro città. Ora che i cavalli sono tornati nei box, in piazza Mariano sono pronti ad accendersi i motori.

Piazza Mariano

Nei prossimi giorni aprirà i battenti il cantiere per la riqualificazione dell’area che ospita il monumento ai Caduti: progetto da 616mila euro finanziato con mezzo milione dal Pnrr, 24mila euro dalla Regione e 92mila euro derivanti dalle alienazioni di beni comunali. L’intervento, affidato all’impresa Cisaf di Quartu Sant’Elena, può procedere spedito dal momento che già lo scorso novembre erano state effettuate le analisi con il georadar per individuare con esattezza il posizionamento dei sottoservizi.

La novità principale riguarderà la viabilità: sarà creata un’ampia zona pedonale nel tratto di strada a sud del monumento che sarà riposizionato (come era stato suggerito dalla commissione Lavori Pubblici) in modo da poter consentire lo schieramento delle forze armate in occasione della giornata dell’Unità nazionale. L'incrocio stradale ad ovest verrà rivisto e la piazza divisa in due zone: quella nord sarà pavimentata con cubi di porfido bianco e con tre lunghe panche in calcestruzzo. La seconda sarà costituita da un prato verde che potrà funzionare come isola ambientale. Sono previsti due filari di alberi, uno disposto sul lato nord e uno sul prato verde. Novanta i giorni di tempo per dare un nuovo volto ad un angolo della città, a lungo finito nel dimenticatoio.

Piazza Manno

Sono, invece, legati alla Soprintendenza i tempi di ultimazione dei lavori di piazza Manno. Dopo aver “adattato” il cantiere per consentire il passaggio del corteo dei cavalieri durante la giostra, gli operai sono spariti. «Ma non per volere del Comune o dell’impresa - precisano dall’assessorato ai Lavori pubblici - siamo in attesa di avere indicazioni per poter proseguire». Lo scorso dicembre era stato richiesto lo spostamento dei cavidotti, ora la ditta appaltatrice è pronta a pavimentare. In Comune si cerca di accelerare per rendere fruibile il prima possibile l’area, nella quale i malumori di residenti e commercianti sono esplosi da tempo. «L’ideale sarebbe completare tutto il progetto - vanno avanti dagli uffici - ma una delle ipotesi potrebbe essere quella di isolare i reperti archeologici rinvenuti e riaprire almeno una porzione della piazza». Anche l’area verde nella fascia sotto l’ex carcere potrebbe essere realizzata in un secondo momento, mentre il gabbiotto per il monitoraggio della falda acquifera sarà spostato in un’area già individuata in via Michele Pira.

Nuova pavimentazione

L’urgenza di chiudere il cantiere è legata anche alla necessità di far partire al più presto il progetto di riqualificazione del centro storico da un milione e mezzo di euro. Non si vuole correre il rischio di arrivare alla prossima Sartiglia con gli operai al lavoro.

«È da escludere - rassicurano ancora dall’assessorato ai Lavori pubblici - l’intervento nelle vie Vittorio Emanuele II, Ciutadella de Menorca, Carmine e Crispi si svolgerà in tempi rapidi».

