Ruspe in azione sui 7 Fratelli 

Ruspe in azione sul massiccio dei Sette Fratelli senza alcun cartello di “inizio lavori”. I mezzi meccanici sono stati notati alcuni giorni fa dagli escursionisti che sono soliti percorrere i sentieri del promontorio che caratterizza una buona parte del territorio interno del Sarrabus. I mezzi meccanici si stavano muovendo in località Giogadroxiu. Per questo l’associazione ecologista Grig (Gruppo di intervento giuridico) ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione ai lavori in corso. Sono stati coinvolti la Regione, la Soprintendenza, la Forestale, il Ministero, il Comune di San Vito e, per gli aspetti di competenza, la Procura della Repubblica. «L’area - spiega Deliperi, presidente del Grig - è tutelata con vincolo paesaggistico e interessa zone Sic e Zsc. Auspichiamo rapidi controlli ambientali per verificare la legittimità o meno degli interventi in corso». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA