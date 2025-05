Ruspe in azione, ripulito l’alveo del Rio Matzeu 

Non si fermano gli sfalci a Sestu mentre restano numerose le strade in cui si prevede di intervenire. Ora è arrivato il turno del corso del rio Matzeu. «In vista dell’estate proseguono i lavori di sfalcio delle aree incolte, in totale si tratta di circa 368 mila metri quadrati di terreno comunale», spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas; «grazie al servizio di manutenzione del verde, stiamo seguendo un programma preciso che ci permette di tenere queste aree in ordine e più sicure, soprattutto in vista dell’estate. Tutto questo è in linea con l’ordinanza firmata il 23 maggio, che riguarda proprio la prevenzione degli incendi». Sono previste multe per chi lascia incolto il proprio terreno privato. In passato l'erba alta vicino al fiume aveva già destato preoccupazioni ma la situazione viene tenuta sotto controllo, anche per impedire l’abbandono di rifiuti. Recentemente l'asscociazione Plastic Free con i suoi volontari aveva già effettuato pulizie, e se n'era occupato pure il Comune.

