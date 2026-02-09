Ruspe in azione per salvare lo stagno di Feraxi 

Non c’era da girarci tanto attorno: lo stagno (e la peschiera) di Feraxi aveva i giorni contati. Lo sbocco a mare era ostruito da migliaia di metri cubi di sabbia e la laguna non era più ossigenata. Con conseguente morìa di pesci e il rischio chiusura della storica cooperativa pescatori, una delle eccellenze del Sarrabus. Ed invece, con tempi incredibili per la politica, lo scorso 2 febbraio sono iniziati i lavori di disostruzione del canale a cura del Consorzio di bonifica. Lavori che andranno avanti sino al 28 febbraio.

L’intervento

«A settembre – spiega Andrea Mandras, ingegnere del Consorzio – ho fatto un sopralluogo, c’erano appena 50 centimetri d’acqua. La situazione era drammatica. L’intervento dal punto di vista tecnico era semplice ma c’erano i mille vincoli delle zone Sic e dunque le difficoltà ad ottenere le autorizzazioni». La prima svolta a marzo del 2025: una legge della Regione che attribuisce ai Consorzi di bonifica la possibilità di «eseguire interventi di manutenzione straordinaria volti alla tutela e alla salvaguardia delle aree lagunari e delle zone umide». Poi i soldi: dalla Regione (tramite Agris) al Consorzio arrivano quattro milioni per i compendi di Muravera (Feraxi) e Teulada (Malfatano e Su Stangioni). Poi ancora la corsa contro il tempo.

L’iter

«La convenzione – spiega il presidente del Consorzio Efisio Perra, è del 4 novembre, l’autorizzazione ai lavori del 16 gennaio. Non possiamo che essere orgogliosi di aver dato una risposta immediata ma, soprattutto, di essere artefici della tenuta del delicato equilibrio delle lagune».

Il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, presente a Feraxi, ci scherza su: «Ho detto a Efisio Perra di andarci piano altrimenti rischia di essere un cattivo esempio per la Regione, abituata a tempi ben più lunghi». Poi si fa serio: «Bastavano due ruspe ma abbiamo dovuto fare una legge regionale e affidarci a organismi efficienti che la Regione ha, come Agris e il Consorzio». Per Francesco Agus, assessore all’Agricoltura, «la soddisfazione è doppia, e cioè un intervento in tempi record eseguitro subito dopo il ciclone Harry. Ottima la collaborazione con il Consorzio».

Il progetto

I lavori, tecnicamente, consentiranno di rimuovere settemila metri cubi di sabbia dal canale che collega la peschiera al mare (gli operai sono al lavoro mattina e sera). La larghezza del canale, al termine dell’intervento, sarà di trenta metri e la profondità di circa un metro e mezzo. Tito Cuccu, presidente della cooperativa, ringrazia “di cuore” e lancia un appello: «Non avevo mai visto una mobilitazione in così poco tempo per risolvere un problema decennale che rischiava di metterci in ginocchio. Un problema che stavolta è stato affrontato con umanità, quella che negli ultimi tempi stava venendo a mancare. Chiedo un’ultima cosa: non lasciateci più soli».