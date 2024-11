Ruspe in azione a Olia Speciosa per la nuova scuola 

Ruspe in azione nella borgata di Olia Speciosa per realizzare le nuove scuole primarie e secondarie da 2,2 milioni di euro (fondi Pnrr). I lavori sono partiti questa settimana e dovrebbero terminare nel 2025. Sarà utilizzata una tecnica di costruzione in legno (tecnologia Xlam) che offre vantaggi sia ambientali che strutturali.

«La nuova scuola – ha detto il sindaco Eugenio Murgioni - sarà molto di più di un semplice istituto, diventerà infatti un punto d'incontro, uno spazio aperto e inclusivo per la cittadinanza. La visione è quella di un edificio che possa appartenere a tutti i membri della comunità».

Il complesso sarà suddiviso in tre edifici interconnessi, ciascuno su due livelli progettati per ospitare gli spazi di apprendimento e i servizi comuni (biblioteca, laboratori, mensa e campo sportivo). Tra le peculiarità c’è quella di un accesso per ogni aula ad una corte privata esterna per consentire attività didattiche all'aperto in un ambiente a contatto con la natura.

L’edificio è stato ideato dall’architetto Fabrizio Leoni e uno dei punti chiave, come ha più volte rimarcato lo stesso professionista, è il fatto di averlo pensato come un luogo aperto a tutti. «La scuola – ha aggiunto Murgioni - rappresenta un equilibrio perfetto tra funzionalità, sicurezza e bellezza architettonica». Per migliorare ancora di più l’edificio potrebbe arrivare un altro mezzo milione di euro per un’opera, alla fine, da quasi tre milioni di euro. (g. a.)

