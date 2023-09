Ruspe in arrivo, lavori nel lungomare 

Addio mattonelle divelte e asfalto sconnesso: a Torregrande si accendono le ruspe. Sul lungomare Eleonora d’Arborea una lunga rete arancione delimita l’area del primo intervento, quello che parte da Villa Baldino e arriva fino alla torre costiera. «All’inizio della prossima settimana - hanno fatto sapere durante un sopralluogo il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - si procederà con la demolizione dei marciapiedi e della sede stradale». Dodici mesi di tempo (la consegna è prevista per il 6 settembre 2024) per ridisegnare la passeggiata fronte mare attraverso un nuovo disegno, nuovi materiali e nuove scelte per la vegetazione. «ll rischio di una protesta degli ambientalisti? Ci auguriamo prevalga la consapevolezza, questo intervento è indispensabile», afferma Sanna. Quattro milioni 335mila euro il valore del progetto a cura del raggruppamento temporaneo di professionisti Dodi Moss – Studio Sulmona e Sab e realizzato dalla impresa Cancellu di Nuoro. «È il più importante tra quelli presentati dall’Unione Costa del Sinis-Terra dei Giganti e dal Comune nell’ambito della programmazione territoriale – conclude il sindaco – Si tratta di un’opera attesa da decenni, la cui durata potrebbe anche condizionare in alcuni periodi, durante la stagione balneare, la fruizione del lungomare. Eventualmente, sarà un piccolo sacrificio che dovremmo sopportare, certi che il risultato finale premierà la pazienza di tutti». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA