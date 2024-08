Ruspe in arrivo all’ex Circolo combattenti 

Le ruspe stanno per entrare in azione. Presto l’edificio che ospitava il vecchio Circolo dei combattenti e reduci, sede anche del circolo bocce ma chiuso da tempo, non esisterà più. Ma lascerà i ricordi.

«Sestu aveva una grande tradizione bocciofila, e poi si veniva qui per il baretto, con i dolciumi e la migliore spuma», dice Massimo Collu. «Ricordo mio zio Antonio Randaccio, grande invalido di guerra ferito in Spagna: giocava sempre qui», continua Teresa Ferru.

Un velo di nostalgia c’è tra gli anziani che prendono il fresco sotto la vecchia palazzina, ma guardano anche al futuro: «Era un bel posto per ritrovarsi», ricorda Ignazio Pili, «ma qui sorgerà il teatro, sarà una cosa nuova e utile». L’edificio, inizialmente privato e poi ceduto al Comune, chiuse i battenti nel 2015: «Abbiamo avuto anche duecento soci tra ex combattenti e simpatizzanti, c’erano anche figli e nipoti. Si celebrava pure una messa il 4 novembre», ricorda l’ex segretario Dino Mattana, «ma col tempo c’erano sempre meno persone ed era diventato inagibile perché stava cadendo la copertura in eternit».

Qualcuno si è rattristato anche vedendo la vecchia targa portata via: sarà recuperata e installata nel nuovo teatro, una scelta decisa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni, per non perdere un ricordo importante. Su questo campo ha giocato anche Carlo Farris, campione italiano: «Qui in pratica sono nato, ho iniziato a frequentarlo quando avevo 9 anni. Sarebbe bello se Sestu avesse un nuovo, grande bocciodromo». Un suggerimento di cui forse terrà conto il Comune.

