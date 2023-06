«Ruspe ferme? Siamo disperati»  

Elisabetta, titolare di un negozio di artigianato, dice di essere «disperata». Giusi, l’edicolante, è «sempre più preoccupata». Giancarlo, il gioielliere, «arrabbiato». E Rosario, storico orologiaio, «angosciato, spaventato». Via Roma, il giorno dopo la notizia che il cantiere dovrà restare fermo a causa dei ritrovamenti archeologici: sotto i portici domina la preoccupazione, tra lo sconcerto dei negozianti e l’incredulità dei passanti.

Come noto, nel grande progetto di riqualificazione di via Roma, disegnato dall’architetto Stefano Boeri e avviato tre mesi fa, l’amministrazione deve realizzare (tra le altre cose) anche due vasche di raccolta delle acque che serviranno (anche) per il grande parco urbano che nascerà sulla corsia centrale. Un mese fa, durante gli scavi l’impresa ha messo in luce ritrovamenti archeologici, testimonianze storiche della fine dell’Ottocento già note alla Soprintendenza che adesso obbligano l’amministrazione a fare delle variazioni al progetto per trovare un’altra sistemazione alle vasche e alle condotte collegate. «Un’attività normale per un cantiere come quello di via Roma», ha da subito rassicurato la Soprintendente Monica Stochino, che inevitabilmente richiederà un aggiornamento e quindi del tempo. «Era tutto prevedibile», dice Elisabetta Fiorenza, titolare del negozio di artigianato. «Tutti sapevano che se scavi in via Roma, qualcosa trovi. Questo cantiere ci ha rovinato la stagione, siamo disperati. Qui le ruspe non si muovono da settimane, adesso questo rallentamento: a pagare saranno sempre i soliti, i commercianti e i cittadini».

Sulla mancanza di operai (a eccezione dei tecnici della Soprintendenza) pone l’accento anche l’edicolante: «Quello che accade in via Roma dimostra poco rispetto per i cittadini. Ci hanno detto che vedremo via Roma e la città più belle e moderna. Ma questo vale per chi riuscirà a resistere, ho l’edicola in via Roma da 50 anni. una situazione così brutta non l’ho mai vista. Spero che non ci siano ritardi sulla fine dei lavori». Anche Giancarlo Rolla è arrabbiato, ma a differenza dei colleghi commercianti dice di non essere preoccupato: «No, questo no. Però sono dispiaciuto per come l’amministrazione gestisce un cantiere così fondamentale come questo». «Fate presto», dice l’orologiaio Rosario Palmeri. «Tutti i cittadini sopportano i sacrifici legati all’ammodernamento. Ma bisonga fare presto».

Tra sorpresa e incredulità, c’è anche chi prova ad allungare lo sguardo e pensa in positivo. «Sono ritrovamenti storici già noti? E va bene», dice Luciano Giua, mentre si affaccia alla rete per guardare i ritrovamenti. «Perché non li valorizziamo? Sono bellissimi. Non sono un esperto, ma non ci sarebbe un modo per mantenerli a vista senza modificare la viabilità in via Roma?». ( ma. mad. )

