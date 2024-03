Ruspe al lavoro e polemiche sulla scogliera del Calabona 

Uomini e ruspe al lavoro sulla scogliera del Calabona, a sud di Alghero, dove la società Bagni del Corallo s.r.l. ha in mente di realizzare una piattaforma di legno per ospitare lettini e ombrelloni e altri servizi, in modo da rendere quella parte di costa rocciosa più confortevole per i bagnanti. Per il momento, però, si parla soltanto di un’opera di ingegneria naturalistica per un importo di 25mila euro, ma è probabilmente un intervento propedeutico al pontile che Soprintendenza e Tutela del paesaggio nel 2021 avevano bocciato e che poi nel 2023 aveva ottenuto il via libera.

Un solarium amovibile e un pontile galleggiante di 46 metri per l’attracco di piccoli natanti nella fascia rocciosa in località Calabona, dove sono sorti nuovi insediamenti residenziali. La concessione durerà 12 anni, a carattere stagionale.«Mi sembra chiaro che sia un’opera di ingegneria lessicale, – commenta Valdo Di Nolfo, prossimo a sedere tra i banchi del consiglio regionale - richiesti dalla stessa azienda a cui era stato bocciato il progetto di pontile e pedana. Gli algheresi vogliono Calabona per tutte e tutti: basta privatizzazioni».Il movimento di mezzi sulla scogliera ha alimentato un acceso dibattito sui social, tra favorevoli e contrari. Intanto ci si chiede come sia stato possibile superare lo scoglio dei pareri negativi di Soprintendenza e dello stesso Comune. Alcuni gridano allo scandalo, all’assalto alla scogliera. Altri ritengono si tratti di un intervento necessario per rendere fruibile ai bagnanti anche quella zona impervia. (c.fi.)

