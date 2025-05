Ruspa, l’autista positivo alla cocaina 

Bologna. Sabato scorso travolse e uccise con una ruspa una turista, l'insegnante vicentina Elisa Spadavecchia, che si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale romagnolo. L’uomo che era alla guida del mezzo, Larry Gnoli, 54 anni, è risultato positivo alla cocaina. Su di lui c'è già una condanna passata in giudicato per omicidio stradale, dopo un investimento in auto nel 2022, aggravato dal fatto che anche in quell'occasione venne trovato positivo alla droga. Attualmente Gnoli, interrogato a lungo dalla procura di Ravenna che conduce le indagini, è indagato a piede libero per omicidio colposo. Gli inquirenti, inizialmente, avevano anche valutato la possibilità di ipotizzare l'omicidio stradale. Ma il luogo dove si è verificato il fatto, ovvero una spiaggia, un'area demaniale dove non circolano mezzi se non quelli che devono svolgere dei lavori, ha fatto propendere per l'omicidio colposo.

