Ruspa distrutta dalle fiamme  

Le fiamme si sono levate alte alle 2 della notte tra martedì e ieri. Momenti in cui la terna di Tonino Piroddi, 57 anni, imprenditore di Lanusei, è stato avvolta dal rogo che l’ha completamente distrutto. Gli attentatori che sono entrati in azione a Marosini, località che si estende nella zona di Tucci, dov’era parcheggiato il mezzo d’opera e in cui è in corso l’intervento di cementazione della strada, un lavoro appaltato dal Comune di Lanusei all’impresa di Piroddi.

Messaggio di fuoco

Pochi dubbi sul fatto che l’origine dell’incendio sia dolosa. Benché vigili del fuoco e inquirenti del commissariato di polizia non abbiano trovato tracce d’innesco, quella del raid incendiario appare la pista privilegiata su cui puntano gli investigatori, coordinati dalla Procura di Lanusei. Erano le 2 del mattino quando è scattato l’allarme. Il trambusto ha svegliato diversi residenti che hanno assistito all’episodio. Chi ha appiccato il fuoco conosceva il posto. Da quelle parti l’impresa di Piroddi sta svolgendo lavori di movimento terra e sta cementando gli stradelli per i quali il Comune ha progettato la riqualificazione. L’appalto se l’è aggiudicato la ditta dell’imprenditore, i cui interessi sul territorio abbracciano un ampio ventaglio: fra le altre attività, Piroddi è anche titolare del servizio di gestione del cimitero di Lanusei e fino a poche settimane fa aveva lo stesso appalto al camposanto di Tortolì.

A Tucci sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, dopo la richiesta lanciata alla centrale operativa del comando di Nuoro. Ma nonostante la tempestività, il personale del 115 non è riuscito a evitare che la terna andasse completamente distrutta dalle fiamme. Negli istanti successivi alle prime operazioni dei vigili del fuoco, sul posto è arrivata anche una volante del commissariato.

Caccia al movente

Il movente resta tutto da accertare. Al momento sono in corso serrate indagini della polizia di Lanusei che non esclude nessuna pista, comprese quelle di un gesto intimidatorio legato all’attività professionale di Piroddi. L’imprenditore è stato interrogato dagli agenti, che hanno raccolto anche altre testimonianze.

