SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sant’Andrea Frius
12 settembre 2026 alle 00:31

Rush finale per i lavori al cimitero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Entrano nel vivo i lavori di completamento del cimitero comunale di Sant’Andrea Frius con un investimento complessivo di 540mila euro, 240mila dei quali regionali e la parte restante comunale. Il progetto prevede la realizzazione di una sala autoptica e una mortuaria con relativo deposito, nuovi servizi igienici e la sistemazione dell’area accanto alla cappella cimiteriale così da migliorare i servizi a disposizione della comunità. I lavori serviranno anche a rendere più ordinati e pratici gli spazi usati ogni giorno da chi si reca al camposanto.

Cambiano temporaneamente agli accessi. Per la durata dei lavori resterà chiuso il cancello secondario sul lato del prolungamento di viale Italia. L’ingresso sarà comunque sempre garantito dal cancello principale di via Libertà, lungo la Statale 387. Concluse le opere, il cimitero potrà contare su nuovi ambienti e servizi più adatti alle necessità delle famiglie. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lui ex bidello, lei casalinga Quegli ultimi anni segnati dalla malattia della donna

Lo choc del sindaco Locci: «Siamo giunti all’epilogo di un disagio familiare che andava avanti da tempo» 
Luigi Almiento
12/09/2025

«Cinzia voleva vivere e invece ha incontrato il suo assassino»

La famiglia chiede verità e giustizia: «Ragnedda ha cambiato tante versioni» 
Andrea Busia
L’incontro

«L’Einstein nuovo Piano di rinascita»

Appello all’unità per affrontare le emergenze: dall’energia alla demografia 
Marilena Orunesu
Legge elettorale

Sì all’emendamento contro le liste civetta

Le opposizioni: «Norma da regime». La Russa: «Anomalo il voto a settembre»  