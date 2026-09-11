Rush finale per i lavori al cimitero 

Entrano nel vivo i lavori di completamento del cimitero comunale di Sant’Andrea Frius con un investimento complessivo di 540mila euro, 240mila dei quali regionali e la parte restante comunale. Il progetto prevede la realizzazione di una sala autoptica e una mortuaria con relativo deposito, nuovi servizi igienici e la sistemazione dell’area accanto alla cappella cimiteriale così da migliorare i servizi a disposizione della comunità. I lavori serviranno anche a rendere più ordinati e pratici gli spazi usati ogni giorno da chi si reca al camposanto.

Cambiano temporaneamente agli accessi. Per la durata dei lavori resterà chiuso il cancello secondario sul lato del prolungamento di viale Italia. L’ingresso sarà comunque sempre garantito dal cancello principale di via Libertà, lungo la Statale 387. Concluse le opere, il cimitero potrà contare su nuovi ambienti e servizi più adatti alle necessità delle famiglie. (s. m.)

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