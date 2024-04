Rush finale con Schlein sul palco 

Potenza. Rush finale con i big nazionali per la campagna delle Regionali lucane di domenica e lunedì. Per il centrosinistra, che in Basilicata punta sul campo largo senza Azione e Italia Viva, dopo la due giorni lucana di Conte è stata la volta di Elly Schlein a sostegno del dem Piero Marrese. In piazza a Potenza, per l'uscente Vito Bardi il centrodestra schiera sullo stesso palco i tre leader: la premier Giorgia Meloni (FdI) e i suoi vice Antonio Tajani (FI) e Matteo Salvini (Lega).

La campagna lucana di Pd e M5S è andata avanti sotto traccia, schiacciata dal voto europeo con il proporzionale cheallontana i due partiti, e dal clamore per la rottura barese. Con il comunicato di Michele Laforgia (M5S) e Vito Leccese (Pd), separati ora ma promessi alleati in caso di ballottaggio, va in scena un'altra polemica. Laforgia contesta al Pd barese di avergli “tagliato” la testa in una foto su Instagram, nelle vesti di avvocato vicino al suo assistito Luciano Canfora, rinviato a giudizio a Bari per aver diffamato la premier.

