Ruralab, a confronto esperti e agricoltori  

Giovedì 27 dalle 17 al consorzio Due Giare in via Roma a Baressa si terrà il nuovo evento del progetto Ruralab “Agricoltura di precisione, agritech e IoT applicato al settore primario”. Un momento di confronto con imprenditori ed esperti del settore agricolo che condivideranno le esperienze e suggerimenti su come innovare e migliorare il settore grazie alle tecnologie di precisione. Intervengono Antonio Solinas, docente all’Università di Cagliari e l’agronomo Emanuele Gosamo. ( g. pa. )

