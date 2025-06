Ruota panoramica simbolo dell’estate 

Ventinove metri d’altezza, 20 cabine che possono accogliere fino a 4 ospiti. Portata massima 20 persone. Ecco i numeri della ruota panoramica montata mercoledì sera nel cortile delle scuole elementari centrali di via Monsignor Virgilio su iniziativa dell’amministrazione comunale. «Mi aspetto che quest’attrazione possa arricchire l’offerta turistica della nostra città, offrendo un nuovo punto di vista spettacolare. È una novità che unisce intrattenimento, panorama e vivacità», è il commento di Michele Fanni, consigliere con delega al Commercio. La via dello shopping si arricchisce, per la prima volta, di un intrattenimento già sperimentato (con successo) in altre località turistiche dell’Isola. «Come amministrazione - dice l’esponente della maggioranza Ladu - avevamo proposto sia il piazzale degli Scogli Rossi che quello di Porto Frailis come possibili siti per la ruota panoramica. Tuttavia, l’azienda proponente ha ritenuto più vantaggioso scegliere via Monsignor Virgilio, in quanto maggiormente frequentato e capace di garantire un afflusso di persone più elevato». La ruota entrerà in funzione in questi giorni (forse già nel tardo pomeriggio di domani), salutando l’inizio della stagione turistica. Intanto è confermata anche per l’estate alle porte la presenza del luna park dei fratelli Mura nell’ex area Porrà, in continuità con il passato. C’è attesa anche per la fiera internazionale del gusto, con gli espositori che, la settimana prossima, prenderanno alla gola residenti e turisti offrendo menù negli stand allestiti nel piazzale del multipiano.

