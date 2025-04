Ruota panoramica in pieno centro 

La ruota panoramica, con vista mozzafiato su Tortolì e dintorni per chi deciderà di farci un giro, sarà collocata nel cortile delle scuole elementari centrali, accanto alla strada dello shopping. Il semaforo verde per la nuova attrattiva della cittadina è stato accesso dalla giunta di Marcello Ladu. La ruota, alta 29 metri, sarà in funzione dal 10 giugno al 31 agosto e rappresenta un'attrazione innovativa per la cittadina dove, lo scorso anno, sono state raggiunte 607mila presenze turistiche. La maxi ruota darà la possibilità ai visitatori di vedere il territorio da un nuovo punto di vista. L’altro punto di forza è che la ruota panoramica può essere un sostegno e un contributo al rafforzamento del commercio e dell’economia. «Non solo per il commercio ma per la cittadina in genere se diventerà un attrattore come per esempio a Olbia», afferma Gianluca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro-Ogliastra. Ha sempre caldeggiato l’iniziativa Michele Fanni, operatore turistico e consigliere comunale con delega al Commercio: «Accolgo con grande soddisfazione l’arrivo della ruota panoramica a Tortolì, una proposta che ho sostenuto sin dall’inizio, riconoscendone il potenziale attrattivo per turisti e residenti. Credo fortemente in iniziative capaci di generare movimento e ricadute positive per il tessuto commerciale locale, specialmente nel periodo estivo». Nello stesso contesto verrà posizionata anche un’altra attrattiva come il cinema visione, un impianto da tre metri quadrati. Anche quest’altro servizio resterà attivo per lo stesso periodo in cui funzionerà la ruota panoramica. (ro. se.)

