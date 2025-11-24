“Ruota della fortuna” Il medico di Carbonia ha ceduto il trono 

Domenica sera ha chiuso la puntata portandosi a casa 98.700 euro e una nuova Panda. Un bottino di tutto rispetto per Stefano Porru, il medico trentottenne di Carbonia (che lavora come anestesista in una clinica di Quartu Sant'Elena ed è diplomato in pianoforte al Conservatorio), che per tre giorni ha tenuto incollati alla tv la Sardegna che ama i quiz televisivi. Ieri sera però il campione della “Ruota della fortuna” ha dovuto cedere il passo a Ciro, un giovane aspirante ingegnere che ha chiuso la puntata con 12.900 euro lasciando a zero gli altri concorrenti.

La prima puntata di venerdì aveva visto Stefano Porru vincere portando a casa poco meno di 33 mila euro e sabato ha sconfitto i due avversari arrivati a contendergli il titolo, chiudendo la puntata con un incasso totale di 86.500 euro. Domenica alla ruota non è stato fortunatissimo a tra passamano e bancarotta ha rischiato sino all’ultimo l’eliminazione. Ma nel finale si è rifatto alla grande: non solo ha sbaragliato la concorrenza ma si è portato a casa la Panda, ovvero superpremio della trasmissione, e un totale di 98.700. Ieri la ruota è stata un po’ avara con lui e nonostante abbia vinto due manche non è riuscito a portare a casa la partita. Carbonia e l’intera Sardegna gli tributano comunque un grande applauso.

