Ruocco: un po’ tardi per cercare l’arma 

Bergamo. La famiglia di Sharon Verzeni, a un mese dall’uccisione a coltellate della barista 33enne, a Terno d’Isola, nel Bergamasco, non demorde e, tramite il suo legale Luigi Scudieri, assicura che «il vile assassino di Sharon deve sapere che nessun ostacolo fermerà mai la sua identificazione». I due giorni di ricerche dell’arma del delitto, un coltello di non piccole dimensioni, non sembrano aver dato i frutti sperati. «Mi sembra un po’ tardi adesso. Andava fatto prima? Secondo me sì», ha commentato il compagno Sergio Ruocco. I militari indagano sulla cerchia di conoscenze di Sharon, ma anche sull’ipotesi di un uomo che la vittima non conosceva come anche Ruocco ha affermato più volte. Sarebbe un nordafricano, scomparso nel nulla, come alcuni pusher e pregiudicati spariti dalla zona dell’omicidio. Quella del balordo che potrebbe aver fatto avances a Sharon è una delle piste seguite dagli investigatori.

