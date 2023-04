Runner ucciso, l’orsa per ora è salva 

La sospensione dell'ordinanza ha sorpreso il governatore trentino, che ha tuttavia confermato la linea adottata nei giorni scorsi, ribadendo l'intenzione di procedere al prelievo di tre orsi definiti «problematici» (Jj4, Mj5 e M62). «Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona. Noi possiamo chiedere la revoca del decreto, fornendo le documentazione richieste, che riteniamo di poter depositare entro lunedì prossimo», ha commentato Fugatti. Il governatore ha inoltre ribadito la decisione di riportare il progetto Life Ursus agli obiettivi iniziali, trasferendo parte degli orsi presenti in Trentino in altri territori. Non è la prima volta che il Tar di Trento blocca l'abbattimento di Jj4. Nel luglio del 2020, era stata sospesa un'ordinanza di abbattimento emanata in seguito all'aggressione sul monte Peller di due escursionisti, padre e figli, avvenuta il mese prima.

Rimane percorribile la strada della cattura dell'animale, che dovrà però essere tenuto in cattività fino all’eventuale via libera formale all'uccisione da parte di Ispra. Il decreto del Tar prevede l'acquisizione degli atti del fascicolo processuale, dei referti sanitari sulle cause del decesso e sulle ferite presenti sul corpo del runner di 26 anni, assieme alle analisi genetiche disposte dalla Procura. La camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare è fissata per il prossimo 11 maggio.

Trento. A pochi giorni dall'avvio delle ricerche per la cattura dell'orsa responsabile dell'uccisione di Andrea Papi, nei boschi del monte Peller, arriva lo stop all'abbattimento dal Tar di Trento. Accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni animaliste Lav e Lac, il tribunale amministrativo ha infatti sospeso provvisoriamente l'ordinanza urgente emanata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che disponeva l'immediata soppressione di Jj4.

Gli atti del fascicolo

Rimane percorribile la strada della cattura dell'animale, che dovrà però essere tenuto in cattività fino all’eventuale via libera formale all'uccisione da parte di Ispra. Il decreto del Tar prevede l'acquisizione degli atti del fascicolo processuale, dei referti sanitari sulle cause del decesso e sulle ferite presenti sul corpo del runner di 26 anni, assieme alle analisi genetiche disposte dalla Procura. La camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare è fissata per il prossimo 11 maggio.

Nessun ripensamento

La sospensione dell'ordinanza ha sorpreso il governatore trentino, che ha tuttavia confermato la linea adottata nei giorni scorsi, ribadendo l'intenzione di procedere al prelievo di tre orsi definiti «problematici» (Jj4, Mj5 e M62). «Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona. Noi possiamo chiedere la revoca del decreto, fornendo le documentazione richieste, che riteniamo di poter depositare entro lunedì prossimo», ha commentato Fugatti. Il governatore ha inoltre ribadito la decisione di riportare il progetto Life Ursus agli obiettivi iniziali, trasferendo parte degli orsi presenti in Trentino in altri territori. Non è la prima volta che il Tar di Trento blocca l'abbattimento di Jj4. Nel luglio del 2020, era stata sospesa un'ordinanza di abbattimento emanata in seguito all'aggressione sul monte Peller di due escursionisti, padre e figli, avvenuta il mese prima.

Gli animalisti

Soddisfatte le associazioni animaliste. «La sospensiva rappresenta indubbiamente uno spiraglio di luce, ma per Jj4, come per tutti gli altri orsi del Trentino, non si tratta ancora di uno scampato pericolo», ha dichiarato l'Enpa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata